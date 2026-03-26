Дизайнери радять 5 простих, але ефектних рішень, які допоможуть зробити простір більш елегантним. Про це пише The Spruce.

Як надати вітальні дорогий вигляд без особливих витрат?

Додайте молдинги на стіни

Навіть якщо у вашому домі мало архітектурних деталей, їх легко додати – і молдинги чудово справляються з цим завданням. Вони роблять вітальню більш вишуканою та "дорогою" на вигляд. Це індивідуальна деталь, яка додає характеру простору, але не потребує великих витрат. Якщо ви любите DIY, можете встановити молдинги самостійно.

Навіть орендарі можуть використати тимчасове кріплення й зняти їх перед переїздом.

Молдинги додають розкоші інтер'єру / Фото Kat Alves

Додайте дерево в інтер'єр

Не недооцінюйте силу зелені. Велика рослина в горщику здатна миттєво освіжити простір і зробити його більш "дорогим".

Підійде як жива, так і штучна рослина – зелений колір універсальний і добре поєднується з будь-якою палітрою. Замість звичайного теракотового горщика оберіть стильніше кашпо або навіть вінтажний варіант.

Якщо рослина штучна, можна додати мох зверху – це зробить її більш реалістичною.

Додайте у вітальню живу рослинність / Фото Kat Alves

Комбінуйте текстури як професіонал

Щоб інтер'єр мав дорогий вигляд, важливо використовувати різні натуральні матеріали й текстури. Нейтральні кольори допомагають створити елегантну, "тиху розкіш". Варто поєднувати вовну, дерево, кераміку та інші матеріали для глибини й візуального інтересу.

Також важливо працювати з текстилем: льон, шерсть, мохер у шторах, подушках і пледах створюють багатий, продуманий вигляд.

Щоб кімната не була перевантаженою, дотримуйтеся єдиної тональної палітри.

Враховуйте масштаб

Гарний дизайн – це правильні пропорції. Меблі повинні відповідати розміру кімнати. У великій вітальні доречно більше місць для сидіння – наприклад, кутовий диван, крісла або пуфи.

Для маленьких кімнат краще обирати компактні меблі з якісною оббивкою, наприклад оксамит чи шкіру.

Обирайте велике мистецтво

Великі картини або арт-об'єкти миттєво додають інтер'єру вишуканості. Це може бути картина, текстиль або змішане мистецтво – головне, щоб це був акцентний елемент, який задає настрій простору. Ще краще – обирати оригінальні або вінтажні роботи замість масових постерів. Це одразу підсилює відчуття розкоші.

Великі арт-об'єкти теж додають "родзинки" інтер'єру / Фото Lindsay Brown

4 речі, які здешелюють інтер'єр вітальні

Експерти назвали чотири найпоширеніші помилки, які можуть псувати вигляд вашої вітальні. Про це пише House Beautiful.

Однакові меблеві набори

Відмовтеся від повністю однакових меблів і замість цього створіть більш продуману композицію з різних кольорів і текстур. Хоча може здаватися, що однакові комплекти є гармонійними, насправді вони створюють ефект "як із каталогу" – і не в хорошому сенсі. Дизайнер Фінікс Грей радить уникати таких рішень у вітальні й обирати більш індивідуальний підхід. Поєднання різних матеріалів, тканин і відтінків робить інтер'єр глибшим і додає йому професійного вигляду.

Написи на стінах

Великі декоративні написи на кшталт "love" чи "family" можуть зіпсувати вигляд кімнати. Хоча багато хто намагається підкреслити свої цінності через декор, робити це буквально – не найкраща ідея. Такі елементи часто здаються нав'язливими і здешевлюють інтер'єр.

Тематичний декор

Є різниця між стилем і темою. Стиль – це поєднання елементів, які вам подобаються. А тема – це коли ви надто буквально дотримуєтеся однієї ідеї, наприклад, купуєте все з леопардовим принтом. Такі інтер'єри більше схожі на випадкову колекцію, ніж на продуманий дизайн, і часто видаються штучними.

Хороший інтер'єр базується не лише на стилі, а на ідеї або настрої. Важливо створити атмосферу, яку відчуваєш, а не ту, яку потрібно пояснювати словами.

Штучні рослини

Краще обрати справжню рослину, навіть невибагливу, ніж використовувати пластикову. Штучні рослини можуть псувати загальне враження. Їхня головна проблема – відсутність "життя": вони не змінюються і не додають простору природності. Пил на штучному листі лише підсилює ефект занедбаності.

