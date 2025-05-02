Ничто не вечно: сколько в среднем служит различная мебель

Как и любая другая вещь, мебель со временем стареет, изнашивается и теряет свою привлекательность. Каждая вещь имеет свой срок службы, поэтому время от времени элементы интерьера тоже следует обновлять.

Сколько служит разная мебель – сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Сколько может прослужить различная мебель

Очевидно, что срок службы мебели зависит от условий эксплуатации, качества материалов и ухода. Так, эксперты называют следующий примерный срок службы:

Мягкая мебель (диваны, кресла, пуфы) может прослужить от 5 до 10 лет. Этот тип мебели изнашивается быстрее других, ведь используется ежедневно, подвергаются воздействию влаги, веса и пыли.

Кровать в среднем может прослужить 10 – 15 лет. Впрочем, если в доме есть маленькие дети или домашние любимцы, то срок службы может сократиться, ведь они могут повредить мебель или даже сломать. Также следует помнить, что матрас может прослужить гораздо меньше, если выполнен из некачественных материалов. Также стоит следить, чтобы ламели не повредились и не сломались.

Деревянная мебель (комоды, шкафы, тумбы) могут эксплуатироваться от 15 до 20 лет. Она устойчива к износу, если изготовлена из действительно качественных материалов. Чтобы продлить срок службы мебели, важно не перегружать полки и петли мебели.

Кухонные гарнитуры служат до 30 лет. Если мебель изготовлена из прочных материалов, то она может прослужить и дольше. Однако стоит помнить, что влияние влаги, жира и различных температур может существенно сокращать срок службы.

Что влияет на состояние мебели

Выбирая мебель, стоит помнить, что натуральное дерево, металл или кожа будут служить гораздо дольше, чем аналоги из ДСП и МДФ. Однако, чтобы любая мебель служила как можно дольше ее следует регулярно чистить и обрабатывать, чтобы защитить от преждевременного старения и быстрого износа.

Часто бывает, что мебель повреждается во время транспортировки или ремонтных работ. В таких случаях ее можно реставрировать – перекрасить или обтянуть новой тканью.

К слову, недавно в сети женщина опубликовала редизайн старой мебели. Так, блогерша превратила уничтоженный диван на стильный предмет мебели.