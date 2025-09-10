Мечта о большой кухне не всегда реалистична из-за ограниченного бюджета или площади. Но это не значит, что нельзя воспользоваться дизайнерскими хитростями, чтобы визуально увеличить пространство. Один из самых простых способов – выбор правильного цвета техники.

Для маленьких кухонь идеально подходит техника светлых оттенков: белого, кремового, светло-серого или бежевого. Эти цвета отражают свет, создавая ощущение простора и легкости, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

Как визуально увеличить технику с помощью бытовой техники?

Когда-то белый цвет был стандартом для холодильников, плит и другой крупной техники. Впоследствии его вытеснили нержавейка и матовый черный, которые сейчас в тренде. Но не стоит полностью списывать белую технику – она тоже может иметь современный и стильный вид. Для этого следует:

выбирать матовую, а не глянцевую поверхность;

вместо ярко-белого цвета отдавать предпочтение кремовым, теплым серым или пастельным оттенкам;

добавлять современную фурнитуру: ручки, краны, переключатели в оттенках меди, бронзы или хрома.

Например, холодильник и плита в теплом матовом бежевом цвете с медной фурнитурой создадут изысканный современный вид. Можно также попробовать матовый светло-серый холодильник или нежно-голубую кофеварку – такие акценты освежают интерьер.

Этот дизайнерский трюк работает лучше всего, когда свет отражается от светлой техники. Тогда меняется восприятие пространства и кухня кажется визуально больше.

Естественный свет на кухне следует запустить через открытые окна, легкие, светлые занавески. Если естественного света мало – можно использовать зеркала или дополнительную подсветку.

Светлая техника визуально расширяет кухню / Фото Pexels

Как еще сделать кухню больше на вид?

Чтобы кухня казалась просторной, надо грамотно ее обустроить. В этом поможет известное правило треугольника. Кухню следует разделить на три зоны:

Приготовление пищи (плита, духовка)

Мытье посуды (мойка, посудомойка)

Хранение/сервировка (холодильник, шкафы)

Эти три точки должны образовывать условный треугольник, где каждая зона расположена близко друг к другу.