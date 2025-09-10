Некоторая бытовая техника способна визуально увеличить кухню: как это возможно
- Выбор светлых оттенков бытовой техники, таких как белый, кремовый, светло-серый и бежевый, помогает визуально увеличить пространство кухни.
- Для усиления эффекта визуального увеличения пространства рекомендуется использовать естественный свет.
Мечта о большой кухне не всегда реалистична из-за ограниченного бюджета или площади. Но это не значит, что нельзя воспользоваться дизайнерскими хитростями, чтобы визуально увеличить пространство. Один из самых простых способов – выбор правильного цвета техники.
Для маленьких кухонь идеально подходит техника светлых оттенков: белого, кремового, светло-серого или бежевого. Эти цвета отражают свет, создавая ощущение простора и легкости, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.
Как визуально увеличить технику с помощью бытовой техники?
Когда-то белый цвет был стандартом для холодильников, плит и другой крупной техники. Впоследствии его вытеснили нержавейка и матовый черный, которые сейчас в тренде. Но не стоит полностью списывать белую технику – она тоже может иметь современный и стильный вид. Для этого следует:
- выбирать матовую, а не глянцевую поверхность;
- вместо ярко-белого цвета отдавать предпочтение кремовым, теплым серым или пастельным оттенкам;
- добавлять современную фурнитуру: ручки, краны, переключатели в оттенках меди, бронзы или хрома.
Например, холодильник и плита в теплом матовом бежевом цвете с медной фурнитурой создадут изысканный современный вид. Можно также попробовать матовый светло-серый холодильник или нежно-голубую кофеварку – такие акценты освежают интерьер.
Этот дизайнерский трюк работает лучше всего, когда свет отражается от светлой техники. Тогда меняется восприятие пространства и кухня кажется визуально больше.
Естественный свет на кухне следует запустить через открытые окна, легкие, светлые занавески. Если естественного света мало – можно использовать зеркала или дополнительную подсветку.
Светлая техника визуально расширяет кухню / Фото Pexels
Как еще сделать кухню больше на вид?
Чтобы кухня казалась просторной, надо грамотно ее обустроить. В этом поможет известное правило треугольника. Кухню следует разделить на три зоны:
- Приготовление пищи (плита, духовка)
- Мытье посуды (мойка, посудомойка)
- Хранение/сервировка (холодильник, шкафы)
Эти три точки должны образовывать условный треугольник, где каждая зона расположена близко друг к другу.