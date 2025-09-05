Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, большинство кухонных принадлежностей туда складывать не стоит, поскольку тепло может испортить некоторые вещи. Что точно не следует хранить в нижнем ящике духовки, рассказываем далее.

Что не стоит хранить в ящике духовки?

Прихватки

Конечно, держать кухонные рукавицы и прихватки возле духовки удобно, чтобы иметь возможность безопасно брать вещи во время приготовления пищи и выпечки. Но большинство из этих изделий являются легковоспламеняющимися, поэтому в ящике духовки для них не лучшее место.

Средства для чистки духовок и другая химия

Аэрозольные баллончики и много химии для мытья, в частности средства для чистки духовок, легковоспламеняющиеся. Им тоже не место в ящике, что регулярно нагревается.

Пластиковые крышки и контейнеры для выпечки

Некоторые противни и формы для выпекания имеют удобную пластиковую крышку. Их не следует класть в ящик духовки, как и пластиковые контейнеры, ведь материал может деформироваться, плавиться, выделять химические вещества или воспламеняться под воздействием тепла.

Кухонная утварь

Много кухонной утвари изготовлено из дерева, пластика или силикона. Так, древесина, как и пластик, может деформироваться, трескаться или обесцвечиваться от длительного воздействия тепла, а силикон начинает разрушаться под воздействием высоких температур. Чтобы принадлежности не испортились, лучше найти для них другой ящик.

Нижний ящик духовки не предназначен для хранения / Фото Pexels

Разделочные доски

Ящик духовки идеально подходит для хранения плоской посуды и форм для выпечки, но разделочные доски не относятся к этой категории. Пластиковые и деревянные разделочные доски плохо выдерживают постоянный нагрев, а стекло может быть опасно вынимать из ящика.

Масло

Масло слишком легковоспламеняющееся, чтобы хранить его под духовкой. Кроме того, тепло негативно повлияет на его качество и вкус масла.

Травы и специи

Тепло и влага духовки ухудшают вкус трав и специй и приводят к их слипанию. Лучше выделить отдельный ящик для них или найти шкаф, чтобы разложить их там.

Где еще не стоит хранить посуду?

Посуда и другая кухонная утварь может занимать много места, поэтому иногда приходится искать креативные решения для хранения.

Однако некоторые способы хранения портят посуду. К примеру, кастрюли и сковородки не стоит держать в духовке, в ее нижнем ящике или сложенными друг на друга.