Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, к счастью, есть несколько способов очистки этой детали от жира и пригоревших остатков пищи без особых усилий. Какие методы стоит попробовать, рассказываем далее.
К теме Быстрый метод для безупречного блеска: как почистить хромированный кран: как почистить хромированный кран
Как тщательно почистить решетку духовки?
Специальное средство для удаления жира и мусорный пакет
Этот метод почти не оставляет беспорядка и действует безупречно. Для него:
- Поместите решетки духовки в большой пакет.
- Обильно опрыскайте их средством для удаления жира.
- Закройте пакет и дайте решеткам постоять не менее часа.
- Выньте решетки из пакета и смойте грязь водой.
- Протрите все микрофибровой тканью.
Средство для мытья посуды в посудомойке и горячая вода
Моющее средство для посудомоечной машины намного эффективнее простого средства для мытья посуды. Чтобы полностью оценить его преимущества:
- Застелите дно ванны или раковины старым полотенцем.
- Поместите решетки духовки на полотенце и залейте достаточно горячей воды, чтобы она покрыла решетки.
- Добавьте пол стакана жидкого или порошкообразного моющего средства для посудомоечной машины в воду.
- Оставьте решетки замачиваться на 8 часов или на ночь.
- Слейте воду, почистите решетки губкой для чистки, тщательно промойте и высушите салфеткой из микрофибры.
- Прополощите полотенце и ванну или раковину.
На решетке духовки часто остается грязь / Фото Freepik
Уксус и пищевая сода
Это простое и все еще эффективное средство для очистки решеток. Чтобы им воспользоваться:
- Застелите раковину или ванну старым полотенцем.
- Обильно опрыскайте решетки уксусом.
- Посыпьте пищевой содой и дайте смеси зашипеть.
- Когда шипение прекратится, почистите решетки с помощью губки для чистки.
- Смойте горячей водой и высушите безворсовой салфеткой из микрофибры.
- Повторите эти шаги, если решетки не сияют чистотой.
Как часто чистить решетки духовки?
Решетки духовки следует чистить по крайней мере раз в сезон, чтобы удалить остатки пищи и жира, которые могут вызывать неприятные запахи или влиять на вкус блюд.
Как бороться с жиром на других поверхностях?
Жир – это проблема, касающаяся всей кухни. Им может быть покрыта посуда, поверхности мебели и даже техника.
Исключением не является также индукционная плита для приготовления пищи. Эта техника чувствительна к загрязнениям, поэтому важно ухаживать за ней так, чтобы от жира не осталось и следа.