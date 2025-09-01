Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, к счастью, есть несколько способов очистки этой детали от жира и пригоревших остатков пищи без особых усилий. Какие методы стоит попробовать, рассказываем далее.

Как тщательно почистить решетку духовки?

Специальное средство для удаления жира и мусорный пакет

Этот метод почти не оставляет беспорядка и действует безупречно. Для него:

Поместите решетки духовки в большой пакет.

Обильно опрыскайте их средством для удаления жира.

Закройте пакет и дайте решеткам постоять не менее часа.

Выньте решетки из пакета и смойте грязь водой.

Протрите все микрофибровой тканью.

Средство для мытья посуды в посудомойке и горячая вода

Моющее средство для посудомоечной машины намного эффективнее простого средства для мытья посуды. Чтобы полностью оценить его преимущества:

Застелите дно ванны или раковины старым полотенцем.

Поместите решетки духовки на полотенце и залейте достаточно горячей воды, чтобы она покрыла решетки.

Добавьте пол стакана жидкого или порошкообразного моющего средства для посудомоечной машины в воду.

Оставьте решетки замачиваться на 8 часов или на ночь.

Слейте воду, почистите решетки губкой для чистки, тщательно промойте и высушите салфеткой из микрофибры.

Прополощите полотенце и ванну или раковину.

На решетке духовки часто остается грязь / Фото Freepik

Уксус и пищевая сода

Это простое и все еще эффективное средство для очистки решеток. Чтобы им воспользоваться:

Застелите раковину или ванну старым полотенцем.

Обильно опрыскайте решетки уксусом.

Посыпьте пищевой содой и дайте смеси зашипеть.

Когда шипение прекратится, почистите решетки с помощью губки для чистки.

Смойте горячей водой и высушите безворсовой салфеткой из микрофибры.

Повторите эти шаги, если решетки не сияют чистотой.

Как часто чистить решетки духовки? Решетки духовки следует чистить по крайней мере раз в сезон, чтобы удалить остатки пищи и жира, которые могут вызывать неприятные запахи или влиять на вкус блюд.

Как бороться с жиром на других поверхностях?

Жир – это проблема, касающаяся всей кухни. Им может быть покрыта посуда, поверхности мебели и даже техника.

Исключением не является также индукционная плита для приготовления пищи. Эта техника чувствительна к загрязнениям, поэтому важно ухаживать за ней так, чтобы от жира не осталось и следа.