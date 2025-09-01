Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, на щастя, є кілька способів очищення цієї деталі від жиру та пригорілих залишків їжі без особливих зусиль. Які методи варто спробувати, розповідаємо далі.

Як ретельно почистити решітку духовки?

Спеціальний засіб для видалення жиру та сміттєвий пакет

Цей метод майже не залишає безладу та діє бездоганно. Для нього:

Помістіть решітки духовки у великий пакет.

Рясно обприскайте їх засобом для видалення жиру.

Закрийте пакет і дайте решіткам постояти щонайменше на годину.

Вийміть решітки з пакета та змийте бруд водою.

Протріть усе тканиною з мікрофібри.

Засіб для миття посуду у посудомийці та гаряча вода

Мийний засіб для посудомийної машини набагато ефективніший за простий засіб для миття посуду. Щоб повністю оцінити його переваги:

Застеліть дно ванни або раковини старим рушником.

Помістіть решітки духовки на рушник і залийте достатньо гарячої води, щоб вона покрила решітки.

Додайте пів склянки рідкого або порошкоподібного мийного засобу для посудомийної машини у воду.

Залиште решітки замочуватися на 8 годин або на ніч.

Злийте воду, почистьте решітки губкою для чищення, ретельно промийте та висушіть серветкою з мікрофібри.

Прополощіть рушник і ванну або раковину.

На решітці духовки часто залишається бруд / Фото Freepik

Оцет і харчова сода

Це простий та все ще ефективний засіб для очищення решіток. Аби ним скористатися:

Застеліть раковину або ванну старим рушником.

Рясно обприскайте решітки оцтом.

Посипте харчовою содою та дайте суміші зашипіти.

Коли шипіння припиниться, почистьте решітки за допомогою губки для чищення.

Змийте гарячою водою та висушіть безворсовою серветкою з мікрофібри.

Повторіть ці кроки, якщо решітки не сяють чистотою.

Як часто чистити решітки духовки? Решітки духовки слід чистити принаймні раз на сезон, щоб видалити залишки їжі та жиру, які можуть спричиняти неприємні запахи або впливати на смак страв.

Як боротися з жиром на інших поверхнях?

Жир – це проблема, що стосується всієї кухні. Ним може бути вкритий посуд, поверхні меблів та навіть техніка.

Винятком не є також індукційна плита для приготування їжі. Ця техніка є чутливою до забруднень, тож важливо доглядати за нею так, щоб від жиру не залишилось й сліду.