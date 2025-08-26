Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, ничто не делает посуду такой поврежденной, чем неправильное хранение. Каких же ошибок следует избегать, чтобы этого не случилось, рассказываем далее.

К теме Кухонная катастрофа: почему хранить посуду в духовке – плохая идея

Какие способы хранения кастрюль и сковородок портят их?

В духовке

Духовка – это не место для хранения посуды. Хотя она может казаться удобным местом, на самом деле духовка подвергает посуду воздействию экстремальных температур, которые со временем могут повредить антипригарные поверхности и покрытия.

В ящике под духовкой

Ящик под духовкой на самом деле предназначен не для хранения посуды, а для подогрева пищи. Тепло, которое возникает там, может сократить срок службы сковородок и кастрюль.

Неправильное хранение портит посуду / Фото Freepik

Как хранить сковородки и кастрюли? Лучше проявить креативность с вертикальным пространством для хранения. Дверцы шкафов, узкие щели и даже неиспользованные углы стен можно превратить в места для хранения с помощью правильных органайзеров.

Сложенные друг на друга

Неважно, где хранить кастрюли и сковородки, но если они сложены друг на друга, – это большая ошибка.

Таким образом покрытие посуды царапается и легко повреждается, что заставляет его терять антипригарные и другие свойства, в дополнение высвобождая химические вещества, которые могут проникать в пищу во время приготовления.

Что еще стоит знать о хранении на кухне?

Хранение продуктов, посуды и других вещей на кухне может казаться абсолютно простым и понятным.

Однако на самом деле здесь может скрываться скрытая опасность, особенно если неправильно хранить некоторые вещи в кухонных шкафах.