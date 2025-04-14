Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Почему не следует использовать духовку для хранения

Если вы смотрели "Секс в большом городе", то точно вспомните, как Кэрри Брэдшоу осторожно складывала кучу дорогой одежды в духовку. Конечно, это вымышленный персонаж и в реальном мире никто не будет складывать вещи в духовку. Однако и хранить в ней кухонные принадлежности – тоже плохая идея.

Во-первых, это может привести к трагедии на кухне. Профессиональный организатор и основатель The Organized House Мишель Урбан утверждает, что любую духовку перед приготовлением пищи нужно разогревать. Достаточно отвлечься на секунду, забыть достать кастрюли или сковородки – и последствий не избежать. Пластик может расплавиться, а посуда – деформироваться.

Вместо этого лучше поставить дополнительные стеллажи, органайзеры или глубокие ящики для хранения кухонных принадлежностей.

Во-вторых – это создает больше беспорядка. Дело в том, что кастрюли или сковородки, сложены в пирамиду в духовке, постоянно приходится вытаскивать, раскладывать и брать нужную вещь. Тогда принадлежности становятся частью беспорядка, а после приготовления пищи "тетрис" из кастрюль и сковородок приходится собирать снова.

В то же время эксперты отмечают, что хранение кухонных принадлежностей в духовке может быть в том случае, если это небольшая кухня и нет дополнительного места. Однако в долгосрочной перспективе лучше организовать специальное место для кастрюль и сковородок, чтобы они не стояли в духовке и не создавали угрозу пожара.

Единственные люди, которые могут свободно хранить что-либо в своих духовках, будь то кастрюли, сковородки или что-то другое, это те, кто никогда не включает свои духовки,

– резюмируют эксперты.

К слову, ранее эксперты объяснили, для чего нужен нижний ящик в духовке. Как оказалось, он может быть предназначен для подогрева готовых блюд или даже жарки, в зависимости от модели.