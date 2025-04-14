Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Чому не слід використовувати духовку для зберігання

Якщо ви дивилися "Секс у великому місті", то точно згадаєте, як Керрі Бредшоу обережно складала купу дорогого одягу в духовку. Звісно, це вигаданий персонаж і в реальному світі ніхто не буде складати речі у духовку. Однак і зберігати у ній кухонне приладдя – теж погана ідея.

По-перше, це може призвести до трагедії на кухні. Професійний організатор і засновник The Organized House Мішель Урбан стверджує, що будь-яку духовку перед приготуванням їжі потрібно розігрівати. Достатньо відволіктися на секунду, забути дістати каструлі чи сковорідки – і наслідків не уникнути. Пластик може розплавитися, а посуд – деформуватися.

Натомість краще поставити додаткові стелажі, органайзери чи глибокі ящики для зберігання кухонного приладдя.

По-друге – це створює більше безладу. Річ у тім, що каструлі чи сковорідки, складені у піраміду в духовці, постійно доводиться витягати, розкладати й брати потрібну річ. Тоді приладдя стає частиною безладу, а після приготування їжі "тетріс" з каструль та сковорідок доводиться збирати знову.

Водночас експерти наголошують, що зберігання кухонного приладдя у духовці може бути у тому випаду, якщо це невелика кухня і немає додаткового місця. Однак у довгостроковій перспективі краще організувати спеціальне місце для каструль і сковорідок, аби вони не стояли у духовці і не створювали загрозу пожежі.

Єдині люди, які можуть вільно зберігати будь-що у своїх духовках, чи то каструлі, сковорідки чи щось інше, це ті, хто ніколи не вмикає свої духовки,

– резюмують експерти.

До слова, раніше експерти пояснили, для чого потрібна нижня шухляда у духовці. Як виявилося, вона може бути призначена для підігріву готових страв чи навіть смаження, залежно від моделі.