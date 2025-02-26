Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, один із трендів радить кидати капсули з мийним засобом просто в посудомийну машину, а не класти їх у дозатор. Прихильники цього методу стверджують, що так засіб не застрягне та одразу почне діяти. Але чи справді це покращує якість миття, розповідаємо далі.

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Чому цей метод не працює

На думку спеціалістів, цей спосіб не тільки не покращує миття посуду, а й може зробити його менш ефективним.

Як пояснюють фахівці, дозатор у посудомийній машині сконструйований так, щоб випускати мийний засіб у потрібний момент, коли вода досягає оптимальної температури та тиску. Якщо капсула розчиниться занадто рано, вона може змитися під час попереднього миття ще до початку основного циклу.

А більшість посудомийних машин спочатку дійсно проходять цикл попереднього ополіскування, який триває 10 – 15 хвилин. Якщо капсула вже розчинилася на цьому етапі, основне миття відбуватиметься без належної кількості мийного засобу, що може призвести до поганого очищення.

Куди варто класти капсули: дивіться відео

Чи шкодить це посудомийній машині

За словами експертів, самій посудомийній машині цей метод не зашкодить, проте може мати негативні наслідки для чистоти посуду. Якщо мийний засіб використовується неефективно, це може спричинити:

залишки їжі на тарілках;

плями та смуги на склі;

накопичення забруднень у машині, що потребуватиме частішого чищення фільтрів.

Як уникнути проблем із дозатором

Якщо капсули постійно застрягають у дозаторі, варто перевірити кілька моментів.

Зокрема, перед завантаженням переконайтеся, що ваші руки та дозатор сухі.

Також уникайте розміщення великого посуду безпосередньо перед дозатором, щоб він міг вільно відкриватися.

Загалом дотримання рекомендацій виробника допоможе досягти найкращих результатів без необхідності повторного миття посуду.