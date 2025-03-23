Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, многие используют ее для хранения кухонных принадлежностей, но действительно ли это ее основное назначение? Оказывается, нижний ящик может выполнять три различные функции, в зависимости от модели духовки. Для чего на самом деле он предназначен и как его правильно использовать, рассказываем далее.

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Хранение

Если нижний ящик вашей духовки не имеет нагревательных элементов или решеток, то, скорее всего, он предназначен только для хранения кухонных принадлежностей. В таком случае он прекрасно подходит для противней и форм для выпечки или кастрюль и сковородок.

Однако есть важное предостережение: не храните в ней пластик или легковоспламеняющиеся материалы, поскольку даже без нагревательных элементов эта зона может становиться теплой во время работы духовки.

Подогрев готовых блюд

Некоторые духовки оснащены нижним ящиком, который выполняет функцию подогрева блюд. Это особенно полезно во время приготовления больших обедов: горячие блюда могут оставаться теплыми, пока вы готовите другие части меню.

Если в вашей духовке есть такая функция, на панели управления должна быть кнопка или диск с надписью "Подогрев" или "Ящик для подогрева". Также вы можете проверить инструкцию к вашей духовке, чтобы убедиться в правильном использовании.

Для чего нужен ящик в духовке: смотрите видео

Жарка

Некоторые газовые духовки используют нижний ящик как гриль или жаровню. Это означает, что в нем можно готовить пищу при высоких температурах, что позволяет быстро подрумянивать сырные блюда, добавлять хрустящую корочку к запеченным блюдам, поджаривать мясо, овощи или рыбу.

Если у вас такая духовка, будьте осторожны: температура в этом отделе поднимается очень быстро, и еда может сгореть, если оставить ее без присмотра.

Также важно там никогда ничего не хранить – это может повлечь пожар.

Как узнать, какой у вас ящик

Чтобы определить, какой именно ящик в вашей духовке, проверьте панель управления на наличие кнопки или регулятора для подогрева.

Также откройте ящик и обратите внимание, есть ли нагревательные элементы или решетки.

Кроме того, чтобы удостовериться, прочитайте инструкцию к вашей духовке.

Кстати, отдельный подход нужен не только к нижнему ящику духовки, но и к ее стеклянной дверце, которые важно уметь правильно очищать.