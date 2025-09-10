Мрія про велику кухню не завжди реалістична через обмежений бюджет або площу. Але це не означає, що не можна скористатися дизайнерськими хитрощами, щоб візуально збільшити простір. Один з найпростіших способів – вибір правильного кольору техніки.

Для маленьких кухонь ідеально підходить техніка світлих відтінків: білого, кремового, світло-сірого чи бежевого. Ці кольори відбивають світло, створюючи відчуття простору та легкості, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

Як візуально збільшити техніку за допомогою побутової техніки?

Колись білий колір був стандартом для холодильників, плит та іншої великої техніки. Згодом його витіснили нержавійка та матовий чорний, які зараз у тренді. Але не варто повністю списувати білу техніку – вона теж може мати сучасний і стильний вигляд. Для цього слід:

обирати матову, а не глянцеву поверхню;

замість яскраво-білого кольору надавати перевагу кремових, теплим сірим або пастельним відтінкам;

додавати сучасну фурнітуру: ручки, крани, перемикачі у відтінках міді, бронзи чи хрому.

Наприклад, холодильник та плита у теплому матовому бежевому кольорі з мідною фурнітурою створять вишуканий сучасний вигляд. Можна також спробувати матовий світло-сірий холодильник або ніжно-блакитну кавоварку – такі акценти освіжають інтер'єр.

Цей дизайнерський трюк працює найкраще, коли світло відбивається від світлої техніки. Тоді змінюється сприйняття простору та кухня видається візуальною більшою.

Природне світло на кухні слід запустити через відкриті вікна, легкі, світлі фіранки. Якщо природного світла мало – можна використовувати дзеркала або додаткове підсвічування.

Світла техніка візуально розширює кухню / Фото Pexels

Як ще зробити кухню більшою на вигляд?

Щоб кухня видавалася просторішою, треба грамотно її облаштувати. У цьому допоможе відоме правило трикутника. Кухню слід поділити на три зони:

Приготування їжі (плита, духовка)

Миття посуду (мийка, посудомийка)

Зберігання/сервірування (холодильник, шафи)

Ці три точки мають утворювати умовний трикутник, де кожна зона розташована близько одна до одної.