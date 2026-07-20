Какую стиральную машину купить: эксперты назвали самый надежный бренд 2026 года

При выборе стиральной машины покупатели чаще всего обращают внимание на цену, набор программ и "умные" функции. Однако эксперты советуют в первую очередь оценивать надежность техники, ведь именно от нее зависит, сколько лет прослужит устройство без дорогостоящего ремонта.

Специализированное издание SlashGear проанализировало рейтинги сразу нескольких авторитетных организаций и пришло к выводу, что самым надежным брендом стиральных машин в 2026 году стала компания LG.

Почему именно LG?

В ходе исследования были учтены результаты тестирований Consumer Reports, Good Housekeeping, Wirecutter и Best Products. Несмотря на разные методики оценки, все эти источники поставили стиральные машины LG на первые позиции по показателям надежности, качества стирки и долговечности. Особенно высокие оценки бренд получил от Consumer Reports.

В рейтинге стиральных машин с фронтальной загрузкой модели LG заняли первые шесть мест. Среди высокоэффективных моделей с верхней загрузкой компания также стала лидером, заняв первые пять позиций. А в категории классических стиральных машин с активатором техника LG заняла первые четыре места.



Эксперты назвали самый надежный бренд 2026 года среди стиральных машин / Фото Unsplash

Какую модель назвали лучшей?

По результатам масштабных лабораторных испытаний журнал Good Housekeeping признал лучшей стиральной машиной 2026 года модель LG Front Load HE Stackable Smart Washer. Эксперты отметили следующие преимущества:

эффективное удаление даже сложных пятен;

быстрые программы стирки;

вместительный барабан;

удобное управление;

высокую энергоэффективность.

В то же время издание Wirecutter рекомендует модель LG WM4000H, которая получила высокие оценки благодаря коротким циклам стирки, бережному уходу за тканями и стабильному качеству очистки. Еще одну модель бренда – LG TurboWash3D Top-Load Washer – издание Best Products назвало лучшей среди стиральных машин с верхней загрузкой.

Какие бренды также стоит рассмотреть?

Несмотря на лидерство LG, эксперты отмечают, что на рынке есть и другие производители, выпускающие долговечную технику. Среди них:

Speed Queen;

Miele;

Maytag.

Эти бренды также демонстрируют высокие результаты в отдельных категориях, однако по совокупности показателей долговечности, надежности и эффективности стирки именно LG возглавил рейтинги в 2026 году.