Привычный 21 градус подходит не всем: как найти комфортную температуру зимой

Одинаковая температура во всей квартире не всегда обеспечивает комфорт. В спальне может быть прохладнее, а в гостиной, где семья проводит вечера, – теплее. Правильные настройки помогают избежать перегрева комнат и лишних затрат на отопление.

Как пишет польское издание RMF24, для большинства людей комфортная температура находится в пределах 18–21 градуса. Конкретный показатель зависит от потребностей жильцов, их активности и особенностей жилья.

Какая температура должна быть в квартире зимой?

На ощущение тепла влияет не только термометр. Важны также утепление стен, состояние окон, сквозняки и влажность. Поэтому при одинаковой температуре в двух помещениях может быть по-разному комфортно. 18 градусов – это ориентир минимальной температуры для общего населения в холодный сезон, приведенный в рекомендациях ВОЗ.

Однако настройки следует подбирать в зависимости от того, как используется помещение:

Гостиная – примерно 19–21 градус. Во время спокойного отдыха или длительного сидения может быть комфортнее при более высокой температуре.

Во время спокойного отдыха или длительного сидения может быть комфортнее при более высокой температуре. Спальня – около 18 градусов. Не стоит делать прохладную комнату настолько холодной, чтобы это мешало отдыху.

Не стоит делать прохладную комнату настолько холодной, чтобы это мешало отдыху. Ванная – теплее во время использования. Температуру целесообразно подбирать так, чтобы после душа не было холодно, при этом обеспечивая надлежащую вентиляцию.

Отметим, что это практические ориентиры, а не жесткие правила для каждого дома.

Кому может понадобиться больше тепла?

Пожилые люди и жильцы с хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистыми и респираторными, могут нуждаться в температуре выше 18 градусов. А вот для младенцев комфортными будут 16–20 градусов.



Какую температуру поддерживать в разных комнатах зимой / Фото Unsplash

Как настроить отопление и не переплачивать?

Если дома слишком тепло, постепенно снижайте настройки и следите за комфортом семьи. Эксперты рекомендуют начинать с 21 градуса и уменьшать показатель на один градус, пока температура остается комфортной.

Термостатические клапаны на радиаторах помогают отдельно регулировать температуру в комнатах. Например, гостевую спальню можно отапливать меньше, чем гостиную, которой пользуются ежедневно. Сам термостат не следует закрывать шторами или мебелью – ему нужна свободная циркуляция воздуха для правильного измерения.

Кроме того, стоит устранить сквозняки и проверить работу радиаторов. Размер экономии будет зависеть от утепления дома, оборудования и способа начисления оплаты, поэтому универсального процента для всех квартир нет.