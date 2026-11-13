Привычный 21 градус подходит не всем: как найти комфортную температуру зимой
Одинаковая температура во всей квартире не всегда обеспечивает комфорт. В спальне может быть прохладнее, а в гостиной, где семья проводит вечера, – теплее. Правильные настройки помогают избежать перегрева комнат и лишних затрат на отопление.
Как пишет польское издание RMF24, для большинства людей комфортная температура находится в пределах 18–21 градуса. Конкретный показатель зависит от потребностей жильцов, их активности и особенностей жилья.
Какая температура должна быть в квартире зимой?
На ощущение тепла влияет не только термометр. Важны также утепление стен, состояние окон, сквозняки и влажность. Поэтому при одинаковой температуре в двух помещениях может быть по-разному комфортно. 18 градусов – это ориентир минимальной температуры для общего населения в холодный сезон, приведенный в рекомендациях ВОЗ.
Однако настройки следует подбирать в зависимости от того, как используется помещение:
- Гостиная – примерно 19–21 градус. Во время спокойного отдыха или длительного сидения может быть комфортнее при более высокой температуре.
- Спальня – около 18 градусов. Не стоит делать прохладную комнату настолько холодной, чтобы это мешало отдыху.
- Ванная – теплее во время использования. Температуру целесообразно подбирать так, чтобы после душа не было холодно, при этом обеспечивая надлежащую вентиляцию.
Отметим, что это практические ориентиры, а не жесткие правила для каждого дома.
Кому может понадобиться больше тепла?
Пожилые люди и жильцы с хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистыми и респираторными, могут нуждаться в температуре выше 18 градусов. А вот для младенцев комфортными будут 16–20 градусов.
Какую температуру поддерживать в разных комнатах зимой / Фото Unsplash
Как настроить отопление и не переплачивать?
Если дома слишком тепло, постепенно снижайте настройки и следите за комфортом семьи. Эксперты рекомендуют начинать с 21 градуса и уменьшать показатель на один градус, пока температура остается комфортной.
Термостатические клапаны на радиаторах помогают отдельно регулировать температуру в комнатах. Например, гостевую спальню можно отапливать меньше, чем гостиную, которой пользуются ежедневно. Сам термостат не следует закрывать шторами или мебелью – ему нужна свободная циркуляция воздуха для правильного измерения.
Кроме того, стоит устранить сквозняки и проверить работу радиаторов. Размер экономии будет зависеть от утепления дома, оборудования и способа начисления оплаты, поэтому универсального процента для всех квартир нет.