Не так, как обычно: эксперты назвали идеальную температуру для холодильника летом

В летнюю жару холодильник работает с большей нагрузкой, а неправильные настройки могут привести к более быстрому порчению продуктов и лишним затратам электроэнергии. Эксперты назвали оптимальную температуру, которая поможет сохранить свежесть продуктов даже в самые жаркие дни.

О том, какой должна быть оптимальная температура в холодильнике, рассказало издание Southern Living.

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Какой должна быть температура в холодильнике?

Специалисты рекомендуют в летний период поддерживать температуру в холодильной камере на уровне от +3 до +4 градусов. Именно такой режим считается оптимальным для большинства продуктов, ведь он замедляет развитие бактерий, помогает дольше сохранять свежесть пищи и не создает чрезмерной нагрузки на технику.

Для морозильной камеры рекомендуемой остается температура -18 градусов. Она обеспечивает безопасное хранение замороженных продуктов и соответствует международным рекомендациям. Эксперты предупреждают: в жару не стоит устанавливать температуру в холодильнике выше +4 градусов, ведь из-за высокой температуры окружающего воздуха продукты могут портиться значительно быстрее.

В то же время не рекомендуется без необходимости включать режим максимального охлаждения. Это увеличивает потребление электроэнергии и создает дополнительную нагрузку на компрессор.



Какой должна быть температура в холодильнике / Фото Pinterest

Как помочь холодильнику работать эффективнее?

В жаркие дни стоит соблюдать несколько простых правил:

не держать дверцу холодильника открытой дольше, чем нужно;

за один раз доставать все необходимые продукты;

не перекрывать вентиляционные отверстия упаковками или контейнерами;

не ставить внутрь горячие блюда – сначала их следует охладить до комнатной температуры;

регулярно очищать уплотнители дверц и заменять поврежденные резинки, через которые может проникать теплый воздух.

Также важно не переполнять полки. Для эффективного охлаждения холодный воздух должен свободно циркулировать между продуктами. Впрочем, и почти пустой холодильник удерживает холод хуже. Если продуктов немного, специалисты советуют поставить внутрь несколько бутылок с холодной водой – они помогут поддерживать стабильную температуру.

Что делать во время отключения света?

В случае отсутствия электроэнергии дверцы холодильника рекомендуется держать закрытыми как можно дольше. Без открывания холодильник способен поддерживать безопасную температуру примерно до четырех часов, а полностью заполненная морозильная камера – до 48 часов.

Соблюдение этих простых рекомендаций поможет не только продлить срок хранения продуктов, но и снизить нагрузку на холодильник, а также избежать лишних затрат электроэнергии.