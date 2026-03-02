Сколько стирать постельное белье: оптимальное время и режим для каждой ткани
- Хлопок, лен и сатин стирают при 40 – 60 градусах на стандартном или деликатном режиме в течение 1,5 – 2 часов.
- Шелк и синтетические ткани, такие как полиэстер и микрофибра, стирают в прохладной воде до 30 – 40 градусов на деликатном режиме.
Чтобы белье дольше оставалось ярким, мягким и приятным на ощупь, ему нужен правильный уход. Неудачно выбранная температура или режим могут привести к потере цвета, деформации или усадке ткани.
Длительность и режим стирки постельного белья зависят прежде всего от материала, из которого оно изготовлено. Об этом пишет "Радио Трек".
Какое оптимальное время стирки для разных тканей?
Хлопок
Хлопковое белье рекомендуется стирать при температуре 40 – 60 градусов. Лучше всего подойдет стандартный режим стирки. Общая продолжительность цикла вместе с полосканием – примерно 1,5 – 2 часа.
Лен
Льняные комплекты также стирают при 40 – 60 градусах. Время стирки – около 1,5 – 2 часа. При этом лучше выбирать деликатный режим, чтобы избежать усадки и потери формы.
Шелк
Шелковую постель стирают в прохладной воде – до 30 градусов. Оптимальный вариант – деликатный или ручной режим продолжительностью 1 – 1,5 часа. Рекомендуется использовать специальные средства для шелка, чтобы не повредить нежные волокна.
Сатин
Сатиновые изделия хорошо переносят температуру 40 – 60 градусов. Для них подходит деликатный режим с длительностью стирки 1,5 – 2 часа.
Фланель
Фланелевое белье стирают при 30 – 40 градусах в течение 1,5 – 2 часов. Чтобы избежать появления катышков, стоит выбирать щадящий режим.
Полиэстер и микрофибра
Синтетические ткани лучше стирать при 30 – 40 градусах. Продолжительность цикла – 1 – 1,5 часа на деликатном режиме. Для сохранения мягкости и цвета желательно добавлять кондиционер.
Не всегда легко запомнить, из какого материала изготовлен комплект и какой режим для него подходит. Поэтому стоит обращать внимание на ярлыки и рекомендации производителя. Чтобы не путаться, можно составить небольшую памятку – в блокноте или в телефоне – с указанием температур и режимов для различных тканей. Это займет несколько минут, зато поможет продлить срок службы постельного белья и избежать лишних трат.
Как часто нужно стирать постельное белье?
Стирка кажется бесконечным процессом: как только вы постелили чистую постель или взяли свежее полотенце – они снова нуждаются в стирке. Специалисты напоминают: ткани накапливают пот, жир, пыль и бактерии, даже если это не видно, пишет The Guardian.
- Простыни и наволочки стоит стирать раз в неделю, ведь они ежедневно контактируют с кожей. Во время сна на ткани остаются пот, кожный жир и остатки косметики.
- Пододеяльник – раз в 2 – 4 недели (чаще, если без верхней простыни).
- Подушки (хлопковые, пуховые) – каждые 3 – 6 месяцев на деликатном режиме. Пенные – только точечная чистка. Менять подушки желательно примерно раз в два года.
- Банные полотенца – минимум раз в неделю (можно после 3 – 5 использований).
- Полотенца для рук – каждые 2 – 3 дня.
- Коврики для ванны – раз в неделю, потому что они быстро накапливают влагу и бактерии.
- Халаты – примерно раз в месяц.
- Кухонные тряпки – ежедневно, ведь на них больше всего бактерий.
- Эко-сумки – стирать при необходимости.
- Пледы – примерно раз в месяц.
Не перегружайте машинку – вещи должны хорошо выполаскиваться. Также не добавляйте много порошка: его остатки могут задерживать запахи. И всегда ориентируйтесь на рекомендации на этикетке.
Регулярный уход поможет сохранить текстиль чистым и без неприятного запаха / Фото Pinterest
Как правильно стирать белую одежду?
Стирать одежду – просто, но именно во время стирки мы часто допускаем ошибки, которые портят вещи. Больше всего это касается белого бельяиз-за неправильного ухода оно быстро тускнеет и желтеет.
Чего нельзя делать:
- Белые вещи не следует стирать вместе с темными или цветными. Даже в холодной воде ткани могут отдавать краску. Особенно это касается джинсов – они часто линяют, и со временем белая одежда становится серой.
- Теплая или горячая вода лучше очищает белые вещи.
- Используйте порошок или гель для белой одежды и не превышайте дозировку.
- Лучше всего сушить на свежем воздухе или в сушилке при низкой температуре.
- Если обычной стирки недостаточно, можно добавить немного отбеливателя (примерно 1/3 стакана).