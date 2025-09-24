Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, при неправильном уходе оно быстро теряет яркость и приобретает серый или желтоватый оттенок. Что не стоит делать, чтобы сохранить белое белье ярким, рассказываем далее.

Как не испортить белое белье?

Белую одежду нельзя стирать вместе с темными или цветными вещами. Даже если вы выбираете холодный режим, краски с тканей постепенно переходят на белизну.

Особенно это касается джинсовой ткани, которая почти всегда отдает цвет. Сначала это незаметно, но после нескольких стирок вещи уже выглядят тусклыми.

Так, разделять белье означает больше загрузок в машинку. Но это самый простой способ надолго сохранить белые вещи действительно белыми.

Как ухаживать за белым бельем?

Температура воды. Всегда смотрите на этикетку одежды, но обычно теплая или горячая вода лучше подходит для белых вещей. Так они очищаются глубже и легче избавляются от пятен.

Моющее средство. Используйте специальный порошок или гель для белого белья. Не преувеличивайте с количеством – избыток оставляет следы и делает ткань тусклой.

Сушка. Лучше всего сушить белые вещи на воздухе. Если же пользуетесь сушильной машиной, выбирайте низкую температуру и не пересушивайте вещи.

Белое белье следует стирать отдельно / Фото Freepik

Как отбелить белую одежду?

Стирки только обычным моющим средством не всегда достаточно для удаления стойких пятен и пожелтения.

Как пишет Tide Cleaners, добавление 1/3 стакана отбеливателя может помочь восстановить белизну одежды. Однако, чтобы безопасно отбелить одежду, стоит придерживаться нескольких советов:

Обязательно следуйте инструкциям к средствам.

Используйте отбеливатель только для белой одежды, чтобы избежать обесцвечивания и повреждения цветных тканей.

Прежде чем использовать отбеливатель на всей одежде, сначала протестируйте его на небольшом участке, чтобы убедиться, что он не повредит ткань.

Обязательно используйте отбеливатель в проветриваемом помещении и не смешивайте его с другими средствами для чистки, чтобы избежать опасных испарений.

Что нельзя делать во время стирки вещей?

Не только белая одежда требует особого внимания во время стирки. В целом важно придерживаться определенных правил, чтобы не повредить любое белье.

К примеру, не стоит стирать все вещи в один день, поскольку это может перегрузить стиральную машинку и испортить одежду.

Также нужно сортировать белье по цвету и типу ткани.

Кроме того, использование слишком горячей воды во время стирки может повредить ткани, поэтому лучше использовать холодную или теплую воду.