Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, під час неправильного догляду вона швидко втрачає яскравість і набуває сірого або жовтуватого відтінку. Що не варто робити, аби зберегти білу білизну яскравою, розповідаємо далі.

Як не зіпсувати білу білизну?

Білий одяг не можна прати разом із темними чи кольоровими речами. Навіть якщо ви обираєте холодний режим, фарби з тканин поступово переходять на білизну.

Особливо це стосується джинсової тканини, яка майже завжди віддає колір. Спочатку це непомітно, але після кількох прань речі вже виглядають тьмяними.

Так, розділяти білизну означає більше завантажень у машинку. Але це найпростіший спосіб надовго зберегти білі речі справді білими.

Як доглядати за білою білизною?

Температура води. Завжди дивіться на етикетку одягу, але зазвичай тепла чи гаряча вода краще підходить для білих речей. Так вони очищаються глибше та легше позбуваються плям.

Мийний засіб. Використовуйте спеціальний порошок чи гель для білої білизни. Не перебільшуйте з кількістю – надлишок залишає сліди й робить тканину тьмяною.

Сушіння. Найкраще сушити білі речі на повітрі. Якщо ж користуєтесь сушильною машиною, обирайте низьку температуру та не пересушуйте речі.

Білу білизну слід прати окремо / Фото Freepik

Як відбілити білий одяг?

Прання лише звичайним мийним засобом не завжди достатньо для видалення стійких плям та пожовтіння.

Як пише Tide Cleaners, додавання 1/3 склянки відбілювача може допомогти відновити білизну одягу. Однак, щоб безпечно відбілити одяг, варто дотримуватися кількох порад:

Обов’язково дотримуйтесь інструкцій до засобів.

Використовуйте відбілювач лише для білого одягу, щоб уникнути знебарвлення та пошкодження кольорових тканин.

Перш ніж використовувати відбілювач на всьому одязі, спочатку протестуйте його на невеликій ділянці, щоб переконатися, що він не пошкодить тканину.

Обов’язково використовуйте відбілювач у провітрюваному приміщенні та не змішуйте його з іншими засобами для чищення, щоб уникнути небезпечних випарів.

Що не можна робити під час прання речей?

Не тільки білий одяг потребує особливої уваги під час прання. Загалом важливо дотримуватися певних правил, аби не пошкодити будь-яку білизну.

До прикладу, не варто прати всі речі в один день, оскільки це може перевантажити пральну машинку та зіпсувати одяг.

Також потрібно сортувати білизну за кольором і типом тканини.

Крім того, використання занадто гарячої води під час прання може пошкодити тканини, тому краще використовувати холодну або теплу воду.