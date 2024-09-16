Однак з усіма інноваціями деякі звички, пов'язані з пранням, стали застарілими й псують одяг та техніку. Від чого, за порадою видання Real Simple, варто відмовитися, розповідаємо далі.

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Прання всіх речей в один день

У сучасному світі варто позбутися старомодної звички залишати всю білизну на один день, оскільки це може бути непосильним. Розділяйте брудну білизну за кольором і типом тканини та виділяйте час на кожну партію окремо. Так не буде перевантаження для пральної машинки та зменшаться ризики, що якийсь одяг зіпсується після взаємодії з іншим.

Занадто гаряча вода

Колись речі кип'ятили у великій каструлі з гарячою водою на вогні, щоб очистити їх. Цей одяг був з матеріалів, які витримують високі температури. Сучасні ж синтетичні тканини псуються від гарячої води. З удосконаленням ефективності пральних засобів для видалення більшості плям і бруду достатньо холодної або теплої води.

Забагато мийного засобу

Додавання великої кількості мийного засобу під час кожного прання може здатися корисним, але насправді це може погіршити ситуацію. Надлишок прального засобу залишає на тканинах сліди та робить одяг жорстким.

Маскування бруду приємними запахами

Чиста білизна не повинна мати запаху жиру, поту чи їжі, а пральні засоби з сильним ароматом часто маскують їх. Спробуйте випрати одяг мийним засобом без запаху, щоб побачити, чи дійсно речі чисті.

Один режим для всіх речей

Ви заощадите гроші та отримаєте кращі результати, якщо витратите час на індивідуальні налаштування пральної машинки для кожного окремого одягу. Враховуйте кількість речей, рівень забруднення та тип тканини, щоб не зіпсувати білизну.