Як очистити підлогу за допомогою тенісного м'яча, розповідаємо далі.

До теми Не залишиться й сліду: у тікток показали лайфхак, що допоможе очистити білі поверхні від плям

Як очистити підлогу за допомогою тенісного м'яча

Сліди від потертостей на підлозі, які часто виникають від взуття, може бути важко видалити традиційними методами. Миття простою водою або використання засобів для чищення підлоги не завжди допомагає, залишаючи неприємні чорні сліди без змін.

Водночас звичайний тенісний м'яч може допомогти швидко, безпечно й ефективно видалити сліди потертостей з дерев’яної підлоги. Його товста та шорстка поверхня ідеально підходить для стирання плям.

Як очистити підлогу м'ячем: дивіться відео

Експерти з прибирання нещодавно опублікували в тікток короткий ролик, який показує, наскільки корисним може бути цей маленький трюк.

Відповідно до їхнього досвіду, якщо потерти забруднення чистим тенісним м’ячем, непривабливу пляму з підлоги вдасться прибрати. Увесь бруд перенесеться на поверхню м'ячика, залишаючи підлогу блискучою.