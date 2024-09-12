Як позбутися забруднень з білих поверхонь за допомогою лайфхаку з тікток, розповідаємо далі.

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Як позбутися плям на білих поверхнях

Користувач тікток Андре відомий тим, що ділиться простими прийомами для прибирання. У своєму нещодавньому відео він показав, як до блиску очистити біле підвіконня та інші подібні поверхні.

За його словами, для цього треба взяти 200 мілілітрів теплої води та змішати її з однією столовою ложкою харчової соди. Також туди потрібно додати дві столові ложки засобу для миття посуду.

Як вимити білі поверхні: дивіться відео

Потім розчин слід нанести на брудну поверхню і дати йому постояти приблизно 20 хвилин. Коли плями почнуть зникати, варто взяти звичайну щітку та потерти забруднення. У результаті від них не має залишитися й сліду.

Користувачі соцмережі, які побачили відео Андре, підтвердили ефективність способу та подякували чоловіку. "Харчова сода та мило для посуду можуть зробити все, що завгодно", "Геній", "Дякую", – писали люди.