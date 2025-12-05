Один з найпопулярніших інфлюенсерів у цій сфері – Армен, за яким в інстаграмі стежать майже 10 мільйонів людей, поділився перевіреними порадами для дому, передає 24 Канал.

Дивіться також Без сантехніка: як за допомогою неочікуваного девайсу прочистити злив

Як зменшити харчові відходи на кухні?

Заморожуйте шпинат порційно

Свіжий шпинат має властивість псуватися буквально за 2 дні. Армен радить одразу після покупки промити його, порізати порціями, скласти у пакети із застібкою та заморозити. Так він не в'яне і не викидається.

Позбудьтеся коробок із пластівцями

За словами експерта, картонна упаковка — головний ворог свіжості. Він пропонує пересипати пластівці у великі пакети із застібкою-блискавкою: вони займають менше місця; не відкриваються самі; дозволяють бачити залишок продукту.

Вирощуйте власні трави

Трави продаються великими пучками, але використовують їх зазвичай по гілочці. Армен наголошує: до 60% зелені викидається, бо швидко в'яне. Натомість він радить мати вдома маленькі горщики з чебрецем, базиліком або розмарином. Це економно і зручно.

Армен вирощує власні трави та спеції: дивіться відео

Купуйте менше – і заощаджуйте більше

Популярна звичка купувати "оптом" може виявитися пасткою: чим більше купуєш, тим більше викидаєш. Армен закликає планувати меню та купувати лише те, що точно буде використано. Це скорочує витрати і зменшує кількість відходів.

Як навести лад на кухні за 15 хвилин?

Експерти Home Made Simple рекомендують виділяти 15 хвилин для наведення порядку на кухні, щоб покращити її функціональність і зменшити безлад.

А професійні клінери нагадують, що не варто починати прибирання без підготовки та ігнорувати принцип "згори донизу".

Як відмити старий жир на кухонних шафах?

Раніше ми писали, що старий жир на кухонних шафах можна легко видалити за допомогою звичайної олії, нанесеної на тканину. Для кращого ефекту можна додати харчову соду для абразивності або лимонний сік для свіжого аромату.