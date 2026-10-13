Не спешите выбрасывать коробки: как картон поможет подготовить огород к весне

Обычные картонные коробки могут стать полезным помощником на огороде и избавить от части весенних хлопот. Если осенью накрыть ими грядки, можно сдержать рост сорняков, защитить почву и создать условия для ее естественного улучшения. Если осенью накрыть ими грядки, можно сдержать рост сорняков, защитить почву и создать условия для ее естественного улучшения.

Такой способ мульчирования используют сторонники органического и регенеративного земледелия, пишет The Coolist.

Почему осенью грядки накрывают картоном?

Картон действует как барьер, преграждающий доступ солнечного света к сорнякам. Без него многие нежелательные растения не могут нормально развиваться и постепенно отмирают. Это помогает уменьшить количество сорняков, которые появятся весной.

Кроме того, картон постепенно разлагается под воздействием влаги и почвенных организмов. Вместе с другими органическими материалами он способствует формированию мульчирующего слоя, который помогает сохранять влагу и улучшать структуру почвы.

Специалисты советуют перед укладкой убрать большие растения, в частности помидоры и кукурузу. Небольшие сорняки можно накрыть картоном, чтобы ограничить их дальнейший рост. В то же время многолетние растения, которые должны остаться на грядке, нужно осторожно обходить.

Какой картон подходит для огорода?

Для мульчирования рекомендуют использовать обычный коричневый гофрокартон без пластикового покрытия.

Перед укладкой необходимо удалить скотч, наклейки и металлические скобы.

Не стоит использовать глянцевые коробки, ламинированный картон или материалы с неизвестными покрытиями и составом красок. Они могут содержать нежелательные примеси и разлагаться значительно медленнее.

Важно также не накрывать грядки слишком толстым сплошным слоем. Чрезмерное количество картона может препятствовать нормальному газообмену и движению воды в почве. При постоянной избыточной влажности это также может создавать благоприятные условия для развития болезней.

Для мульчирования рекомендуется использовать обычный коричневый гофрокартон / Фото Unsplash

Как правильно накрыть грядки картоном?

Чтобы картон выполнил свою функцию и успел разложиться до начала активного огородного сезона, следуйте нескольким шагам:

Подготовьте участок. Срежьте отмершие растения, скосите высокие сорняки и выровняйте поверхность граблями. Корни здоровых растений можно оставить в почве. Разложите картон. Разрежьте коробки и уложите листы внахлест, чтобы между ними не оставалось щелей, через которые будет проникать свет. Тщательно увлажните. Полейте картон водой, чтобы он плотно прилегал к земле и быстрее начал разлагаться. Добавьте органическую мульчу. Сверху можно насыпать тонкий слой компоста, а затем укрыть участок перепревшими листьями, соломой или другим органическим материалом. Если на грядке растут многолетники, картон лучше размещать вокруг них, не накрывая сами растения. Это поможет избежать препятствий для их весеннего роста.

Когда ждать результата?

Скорость разложения картона зависит от влажности, температуры, типа почвы и толщины материала. При благоприятных условиях он может в значительной степени разложиться в течение нескольких месяцев, однако отдельные фрагменты иногда остаются и весной. Поэтому перед посадкой стоит проверить состояние грядки и при необходимости убрать остатки картона.

Если материал еще не разложился, не следует просто высаживать растения сквозь толстый слой. Картонное мульчирование – доступный способ уменьшить количество сорняков и подготовить огород к новому сезону без лишней перекопки. Наилучший результат дает сочетание чистого картона с компостом и другой органической мульчей, а также умеренное использование материала с учетом потребностей конкретного участка.