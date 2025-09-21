На прошлой неделе супруги Трамп совершили официальный визит в Великобританию. Во время встречи с первой леди США Кейт Миддлтон рассказала ей о неожиданном увлечении ее семилетнего сына Луи.

У мальчика появилось новое осеннее хобби, от которого он не может отказаться, передает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail и Yahoo.

Смотрите также Супруги превратили сарай 1800-х годов в идеальное жилье: результат впечатляет

Какое хобби у маленького принца?

Этой осенью Луи просто не может остановиться – собирает каштаны везде!,

– поделилась принцесса Уэльская с Меланией Трамп во время прогулки по садам на территории поместья Фрогмор.

Кейт со смехом рассказала, что постоянно находит каштаны в шкафах и кровати сына. Также она добавила, что Луи любит класть каштаны на свои игрушечные грузовики во время игры. В королевской семье новое хобби принца уже стало предметом веселых забот и причиной изрядного беспорядка.

Каштаны стали страстью маленького Луи / Фото Pexels

Какое хобби самой Кейт не вызывает восторга у короля Чарльза?

Принцесса Уэльская имеет много увлечений. Одно из них – фотографирование. Король Чарльз в свою очередь отказался от фотографии в пользу живописи. По его словам, фото не способно передать глубину текстуры.

Тем временем Кейт Миддлтон определенное время пугало хобби Уильяма. До рождения троих детей принц кататься на мотоцикле.