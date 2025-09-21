Минулого тижня подружжя Трампів здійснило офіційний візит до Великої Британії. Під час зустрічі із першою леді США Кейт Міддлтон розповіла їй про несподіване захоплення її семирічного сина Луї.

У хлопчика з'явилося нове осіннє хобі, від якого він не може відмовитися, передає 24 Канал із посиланням на Daily Mail та Yahoo.

Яке хобі у маленького принца?

Цієї осені Луї просто не може зупинитися – збирає каштани скрізь!,

– поділилася принцеса Уельська з Меланією Трамп під час прогулянки садами на території маєтку Фрогмор.

Кейт зі сміхом розповіла, що постійно знаходить каштани в шафах і ліжку сина. Також вона додала, що Луї любить класти каштани на свої іграшкові вантажівки під час гри. У королівській родині нове хобі принца вже стало предметом веселих турбот і причиною неабиякого безладу.

Каштани стали пристрастю маленького Луї / Фото Pexels

Яке хобі самої Кейт не викликає захвату у короля Чарльза?

Принцеса Уельська має багато захоплень. Одне із них – фотографування. Король Чарльз своєю чергою відмовився від фотографії на користь живопису. За його словами, фото не здатне передати глибину текстури.

Тим часом Кейт Міддлтон певний час лякало хобі Вільяма. До народження трьох дітей принц кататися на мотоциклі.