Чтобы гортензии пышно цвели в следующем году: важная летняя процедура, которую легко пропустить

Большие соцветия гортензии долго украшают сад, но после окончания цветения постепенно буреют и теряют ухоженный вид. Их можно удалить, однако несвоевременная или слишком низкая обрезка иногда повреждает почки, от которых зависит цветение в следующем году.

Правила различаются в зависимости от вида гортензии и от того, на молодых или прошлогодних побегах она образует цветки. Когда можно браться за секатор, а в каких случаях сухие соцветия лучше оставить, рассказывает The Spruce.

Когда можно срезать увядшие соцветия?

Удаление увядших цветов летом не является обязательным для всех гортензий. Прежде всего эта процедура помогает сохранить аккуратный вид куста, а также может способствовать росту более крепких побегов и появлению более крупных соцветий в следующем сезоне. В то же время у большинства сортов обрезка сухих цветов не вызовет повторного цветения в том же лете.

Метелчатые и древовидные гортензии цветут на молодых побегах, выросших в течение текущего сезона. Удаление сухих соцветий следует завершить примерно к середине августа, чтобы куст успел постепенно подготовиться к периоду покоя. Более поздний срез может стимулировать появление нежных побегов, которые не успеют окрепнуть до наступления холодов.

Осторожнее нужно обращаться с гортензиями, которые цветут на прошлогодних побегах. Увядшие соцветия на них рекомендуется срезать только до конца июля, поскольку позже на стеблях уже могут формироваться цветочные почки следующего года. Если укоротить побег слишком поздно или опустить секатор слишком низко, вместе с ним легко случайно удалить и будущие цветки.

У ремонтантных сортов, способных цвести повторно, сухие соцветия лучше удалять как можно раньше. Так у растения останется больше времени, чтобы сформировать новые бутоны до окончания сезона. В то же время точное время процедуры зависит не только от сорта, но и от погоды и климатических условий в конкретном регионе.

Как правильно сделать срез?

Перед началом работы острый секатор нужно продезинфицировать, чтобы не переносить между растениями возбудителей болезней и вредителей. Увядшее, побуревшее или поникшее соцветие срезают непосредственно над первой здоровой парой листьев, расположенной под ним.

Опускаться ниже по стеблю не стоит, ведь вместе с лишней частью побега можно удалить почки, от которых будет зависеть будущее цветение. Срез должен быть чистым и точным, поэтому для работы лучше использовать хорошо заточенный инструмент.

В то же время удаление сухих соцветий не поможет восстановить гортензию, если она увядает, а ее листья желтеют или буреют из-за стресса. В таком случае нужно прежде всего проверить условия ухода и выяснить, достаточно ли растению влаги.

Почва вокруг куста должна оставаться равномерно влажной, но вода не должна в ней застаиваться. Во время сильной жары гортензию можно временно притенить, а сухие и поврежденные ветки – удалить. Это поможет улучшить циркуляцию воздуха внутри куста и снизить риск появления вредителей и болезней.

Что поможет гортензии хорошо цвести?

Для начала важно выбрать сорт, подходящий для климата и условий на участке. Одни гортензии лучше чувствуют себя в затененных местах или в более прохладной местности, тогда как другим требуется больше солнечного света. В то же время палящие лучи во второй половине дня могут вызвать стресс, а чрезмерная тень нередко ослабляет цветение.

Поливать гортензию лучше обильно, но не слишком часто, чтобы вода проникала глубоко в землю и способствовала развитию крепких корней. Ежедневное поверхностное увлажнение может оказаться недостаточным, однако и превращать почву в болото не стоит.

Большинству взрослых кустов достаточно одной подкормки ранней весной удобрением для гортензий или роз, которое способствует формированию цветов. Молодым растениям и кустам, растущим в более холодных регионах, иногда могут потребоваться дополнительные подкормки, однако вносить их нужно в соответствии с инструкцией и потребностями самого растения.

В регионах с морозными зимами гортензию следует дополнительно защитить от резкого похолодания. Вокруг куста можно установить сетчатый каркас и заполнить его сухими листьями, которые помогут уберечь побеги и цветочные почки от мороза.