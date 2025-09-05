Шик и элегантность – вот те настроения, которые все больше хозяев стремятся воссоздать в своих ванных комнатах в 2026 году. Достичь этого можно благодаря богатому и смелому материалу, который получил признание еще в Древнем Риме.

Так, в Древнем Риме красный мрамор украшал дворцы, храмы и другие монументальные здания и ассоциировался с элитой. Сегодня этот материал в ванной может подарить такую же ауру драмы и изысканности, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

Смотрите также Ошибки в декоре спальни, из-за которых там трудно расслабиться

Почему стоит использовать красный мрамор в ванной?

Цвет имеет весомое влияние на атмосферу комнаты. В сочетании с вечным и благородным материалом, таким как мрамор, красный оттенок может предоставить ванной романтической атмосферы. Его глубина и фактура создают визуальную выразительность, уют и теплоту.

Благодаря своей универсальности мрамор, даже в таком смелом варианте, как красный, гармонично сочетается с различными стилями интерьера. В современном минимализме он выглядит не менее эффектно, чем в классических решениях.

Более эклектичные вариации, например плитка в шахматном порядке, прекрасно впишутся и в ретро-стиль.

Кроме эстетичности и исторического веса, красный мрамор – это еще и выгодная инвестиция. Он относится к тем вечным материалам для столешниц, которые положительно влияют на стоимость жилья.

Красный мрамор будет господствовать в ванных в 2026 году / Фото Anson Smart

Как применять и стилизовать красный мрамор в ванной?

От раковин и столешниц из красного мрамора до полностью украшенных им комнат – возможности для дизайна почти безграничны. Прежде всего этот материал создает ощущение роскоши и становится выразительным центром внимания, но его можно использовать и деликатнее, подчеркнув лишь отдельные детали.

Для камерной и гостеприимной атмосферы можно украсить красным мрамором стены ванны или душа, дополнив их бордовой плиткой у зеркал. Для создания ощущения спа стоит или оформить все пространство мрамором (в частности пол), или выделить только отдельные зоны – например, стены возле умывальника или столешницы с характерным узором. Для более сдержанной элегантности достаточно совместить мраморную поверхность с нейтральной сантехникой.

Чтобы сделать интерьер еще более роскошным, красный мрамор хорошо сочетать с другими дорогими материалами. Теплые металлические акценты, например латунь или бронза, гармонично подчеркнут глубину мрамора. Для воспроизведения более современного стиля можно уравновесить драматичность красного с помощью хрома и других холодных оттенков.

Какой еще тренд из прошлого вернется в моду?

В 2025 году в ванных комнатах будет популярным тренд из 80-х. Это черный мрамор. Когда-то символ роскоши и смелости, он снова становится фаворитом дизайнеров. Черный мрамор возвращает пространству глубину, драматичность и изысканность. Его универсальность позволяет вписать материал в различные стили – от ретро до минимализма.