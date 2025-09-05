Шик і елегантність – ось ті настрої, які дедалі більше господарів прагнуть відтворити у своїх ванних кімнатах у 2026 році. Досягти цього можна завдяки багатому і сміливому матеріалу, який отримав визнання ще у Стародавньому Римі.

Так, у Стародавньому Римі червоний мармур прикрашав палаци, храми та інші монументальні будівлі й асоціювався з елітою. Сьогодні цей матеріал у ванній може подарувати таку ж ауру драми та вишуканості, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

Чому варто використовувати червоний мармур у ванній?

Колір має вагомий вплив на атмосферу кімнати. У поєднанні з вічним і шляхетним матеріалом, таким як мармур, червоний відтінок може надати ванній романтичної атмосфери. Його глибина й фактура створюють візуальну виразність, затишок і теплоту.

Завдяки своїй універсальності мармур, навіть у такому сміливому варіанті, як червоний, гармонійно поєднується з різними стилями інтер'єру. У сучасному мінімалізмі він має не менш ефектний вигляд, ніж у класичних рішеннях.

Більш еклектичні варіації, наприклад плитка в шаховому порядку, чудово впишуться й у ретро-стиль.

Крім естетичності й історичної ваги, червоний мармур – це ще й вигідна інвестиція. Він належить до тих вічних матеріалів для стільниць, які позитивно впливають на вартість житла.

Червоний мармур пануватиме у ванних у 2026 році / Фото Anson Smart

Як застосовувати й стилізувати червоний мармур у ванній?

Від раковин і стільниць із червоного мармуру до повністю оздоблених ним кімнат – можливості для дизайну майже безмежні. Насамперед цей матеріал створює відчуття розкоші та стає виразним центром уваги, але його можна використати і делікатніше, підкресливши лише окремі деталі.

Для камерної та гостинної атмосфери можна оздобити червоним мармуром стіни ванни чи душу, доповнивши їх бордовою плиткою біля дзеркал. Для створення відчуття спа варто або оформити весь простір мармуром (зокрема підлогу), або виділити лише окремі зони – наприклад, стіни біля умивальника чи стільниці з характерним візерунком. Для більш стриманої елегантності достатньо поєднати мармурову поверхню з нейтральною сантехнікою.

Щоб зробити інтер'єр ще розкішнішим, червоний мармур добре поєднувати з іншими дорогими матеріалами. Теплі металеві акценти, як-от латунь чи бронза, гармонійно підкреслять глибину мармуру. Для відтворення більш сучасного стилю можна врівноважити драматичність червоного за допомогою хрому та інших холодних відтінків.

Який ще тренд з минулого повернеться у моду?

У 2025 році у ванних кімнатах буде популярним тренд з 80-х. Це чорний мармур. Колись символ розкоші та сміливості, він знову стає фаворитом дизайнерів. Чорний мармур повертає простору глибину, драматичність і вишуканість. Його універсальність дозволяє вписати матеріал у різні стилі – від ретро до мінімалізму.