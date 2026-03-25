Гостиная Кэмерон Диаз воплощает главный тренд в дизайне интерьера 2026 года

Если раньше стильные интерьеры определялись прямыми углами, то в этом году владельцы домов выбирают более органичные и гостеприимные формы. Один из самых ярких примеров - бывший дом Кэмерон Диаз в Монтесито.

Гостиная Кэмерон Диаз доказывает, что главный тренд интерьера 2026 года – это мягкие, закругленные формы. Круглый диван, обтекаемые кресла и сферические кашпо превращают гостиную актрисы в настоящий органический шедевр современного дизайна. Об этом пишет Homes and gardens.

Смотрите также Шторы больше не вешают на окна: интересный тренд, который захватывает Европу в 2026 году

Почему закругленные формы – главный тренд 2026 года?

Гостиная Диаз сочетает чистые линии и мягкие кривые. Здесь – продуманная зона для общения с четырьмя округлыми креслами и одним округлым диваном. Центральной деталью комнаты становится ротанговый светильник с волнистой формой, а круглые кашпо у дивана и на тумбе добавляют нотки зелени.

Закругленная мебель делает комнату более гостеприимной.

Острые углы и строгие силуэты уступают мягким, органичным формам. Закругленные диваны, кресла и круглые столы помогают сделать интерьер более спокойным и комфортным,

– объясняет Джош Браниган, эксперт по интерьерам.

Гостиная Камерон Диаз: смотрите фото

Как пишет The Spruce, мода на закругленные формы появилась несколько лет назад и сейчас становится все популярнее.

Мягкие изгибы создают ощущение комфорта и гармонии. Научно доказано: органичные формы расслабляют и успокаивают.

Как добавить изгибы в свой дом:

Круглый или овальный журнальный столик – смягчает прямые линии и улучшает движение в комнате.

Закругленный диван или модульный "облакообразный" диван – добавляет мягких текстур и балансирует комнату.

Изогнутое или волнистое зеркало – простой способ внести динамику в ванную или гостевую.

Мелкий декор – подушки, светильники, рамки, вазы или скульптуры с закругленными формами создают мягкий, игровой эффект.

Закругленная фурнитура – ручки, зеркала и декоративные элементы легко вписываются в любое пространство.

Главное – баланс Слишком много прямых линий делает комнату жесткой. Круглые формы разбивают монотонность и делают интерьер живым, динамичным и уютным.

Чем впечатляет спальня Виктории Бекхэм?