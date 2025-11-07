Дизайнер подсказал, как сэкономить на ремонте кухни: в сети мнения разделились

В последнее время в дизайне кухонь происходит что-то и странное, и захватывающее одновременно. Все чаще можно увидеть кухни без верхних шкафчиков – только нижние тумбы, а над ними либо стена, полностью облицованная плиткой или камнем, либо небольшой фартук

Дизайнер Владислав Шевко подсказал, как сделать кухню более открытой и современной. По его словам, стоит отказаться от верхних шкафов, передает 24 Канал.

Кухня без верхних шкафов – практично или нет?

Эксперт говорит, что такое решение позволит ощутимо уменьшить бюджет на реализацию кухни, особенно если она большая по размерам. Он уверяет, что помещение не потеряет в эстетике, а наоборот будет казаться более легким и просторным.

Пример кухни без верхних шкафов, которую создали несколько лет назад / Фото Влад Шевко

Дизайнер попросил пользователей сети оценить эту идею. Мнения людей разделились.

Пользователь goriachaiatochka признал, что кухня без верхних шкафов – замечательный вариант. "Действительно без верхних шкафов как будто есть чем дышать", – написал он.

"Раньше не представляла, как это без верхних шкафов. А сейчас у нас проект без них", – похвасталась Виктория Клименко.

Тем временем Надежда Лабик заметила, что сама по себе идея хорошая. Однако она будет работать только на кухне большой площади. "На кухне в 5 – 7 метров отказаться от верхних шкафов можно только, если практически не готовишь", – объяснила женщина.

Светлана Пелимская говорит, что сэкономить все равно трудно. Вместо верхних шкафов приходится инвестировать в один большой.

Это если у вас есть в кухне кладовая, куда можно все крупы и слойки поставить, тогда можно без дополнительных отдельных шкафов обойтись. У нас кладовой не было. Поэтому делали отдельный (шкаф – 24 Канал). Получилось дорого, но классно,

– поделилась собственным опытом пользовательница.

Свой комментарий оставила и дизайнер интерьеров Илона. Она заявила, что кухня без верхних шкафов "подходит только людям, которые не готовят и почти не бывают дома, потому что в противном случае там все будет завалено".

Инна Мокрая критически оценила пример кухни без верхних шкафов. Она заметила, что та имеет ужасный вид. Женщина считает, что если уж убрали верхние шкафы, то нужно придерживаться минимализма – не заставлять вещами открытые полки и столешницы, иначе пространство имеет загроможденный вид.

Издание Bertch пишет, что на кухню без верхних шкафов проникает больше света, поэтому она кажется визуально просторнее.

Эксперты советуют для удобства:

использовать органайзеры, выдвижные полки и разделители в нижних шкафах;

добавить остров или буфетную, если нужно больше места для хранения;

заменить шкаф открыть полками.

Сколько розеток нужно на кухне?

