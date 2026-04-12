Дизайнеры назвали 4 главных цвета кухонных шкафов в 2026 году
- В 2026 году дизайнеры выбирают для кухонных фасадов природные и теплые оттенки, такие как оливковый, болотный, грейдж, грибной, терракотовый и темно-синий с серым подтоном.
- Эти цвета добавляют интерьеру уюта.
В 2026 году кухонные фасады становятся более естественными и теплыми. Вместо резких цветов дизайнеры выбирают спокойные и приглушенные оттенки.
Дизайнеры уже заметили 4 главные цвета краски, которые активно используют для кухонных шкафов в этом году. Об этом пишет The Spruce.
Какие цвета выбрать для кухонных фасадов в 2026 году?
Зеленые оттенки
В 2026 году зеленый в кухнях – это не яркий изумруд или глубокий бирюзовый, как раньше. Сейчас популярны более приглушенные, "земляные" оттенки – оливковые и болотные.
Эксперты говорят, что такие цвета:
- добавляют спокойствия в интерьер;
- имеют естественный вид;
- хорошо сочетаются с белым, деревом, латунью и камнем.
Темно-зеленый – одновременно природный и дорогой на вид, поэтому остается популярным.
Болотная кухня в тренде 2026 года / Фото Ashley Montgomery Design
Грейдж и "грибной" цвет
Если белый кажется слишком простым, а яркие цвета – слишком смелыми, то средние нейтральные оттенки становятся идеальным вариантом.
В моде:
- грейдж (смесь серого и бежевого);
- грибной (теплый серо-бежевый).
Эти цвета мягче холодного серого и одновременно теплее и уютнее белого. Они остаются универсальной базой для кухни.
Грибная кухня в моде в этом году / Фото Pinterest
Терракота и красно-коричневые
Теплые оттенки становятся все популярнее. Речь идет о: терракотовые, песочно-красные, розово-коричневые. Их часто сочетают с деревом, латунными деталями. Эти цвета добавляют кухне характера, но при этом остаются естественными и не слишком яркими.
Коричневые кухни остаются популярными / Фото Ashley Montgomery Design
Темные синие оттенки с серым подтоном
Это современная альтернатива классическому темно-синему или черному. Они стильные на вид и сдержанно добавляют глубины кухне. Также эти оттенки хорошо сочетаются со светлыми столешницами и металлическими акцентами.
Темно-синие считают "золотой серединой" между синим, зеленым и черным / Фото Robert Radifera
Какие цвета кухонных шкафов считаются устаревшими в 2026 году?
Дизайнеры говорят, что в 2026 году меняется подход к кухням: люди больше хотят тепла, индивидуальности и природных оттенков, а не холодного минимализма. Как пишет Good Housekeeping, ранее популярные нейтральные цвета были "безопасным выбором", но сейчас их все чаще считают устаревшими.
Ярко-белый
Чисто белые кухонные шкафы постепенно теряют популярность. Дизайнеры объясняют: они кажутся слишком холодными и стерильными.
Холодный серый
Серый долгое время был "безопасным стандартом", но теперь считается скучным и слишком предсказуемым.
Полностью черный
Черные кухни эффектные, но часто воспринимаются как слишком темные и холодные.
4 цвета для гостиной, от которых стоит отказаться в 2026 году
Еще несколько лет назад для гостиных выбирали холодные серые и белые оттенки, но в 2026 году дизайнеры от них отказываются.
Сейчас в тренде более теплые и глубокие цвета.
Популярны оливковые, моховые и другие природные темные зеленые оттенки.
Также дизайнеры выбирают спокойные розовые, терракотовые и теплые красноватые тона, которые добавляют цвета, но не перегружают пространство.
Также менее популярными становятся простые бежевые и тусклые таупы. Их заменяют более глубокие коричневые оттенки – от шоколадного до темного дерева.
Главный тренд 2026 года – переход от холодных и "безопасных" цветов к теплым, естественным и более насыщенным оттенкам.