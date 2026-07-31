Эти кухонные фасады практически не притягивают грязь: что выбрать для кухни

При выборе кухни многие обращают внимание в первую очередь на цвет и дизайн. Однако не менее важно учитывать, насколько легко будет ухаживать за фасадами каждый день. Ведь даже самая эффектная мебель может быстро потерять привлекательный вид, если на ней постоянно остаются отпечатки пальцев, жирные пятна или пыль.

Блогерша yustinadromova_, у которой за плечами несколько ремонтов и переездов, поделилась своими наблюдениями и назвала фасады, которые считает самыми практичными для кухни.

Какие фасады могут разочаровать?

По словам блогерши, больше всего хлопот доставляют однотонные фасады, изготовленные из недорогого ДСП. На них быстро становятся заметными загрязнения, отпечатки пальцев, брызги воды и жирные пятна. Из-за этого поверхности приходится протирать значительно чаще, чтобы кухня выглядела опрятно. Именно поэтому перед покупкой стоит оценивать не только внешний вид мебели, но и то, насколько практичным будет материал в повседневном использовании.

Что выбрать вместо этого?

Одним из своих фаворитов блогерша называет светлые окрашенные фасады. По ее словам, они выглядят аккуратно, легко очищаются от повседневных загрязнений и не требуют специального ухода. Кроме того, светлые оттенки визуально делают кухню более просторной и лучше скрывают мелкую пыль.

Еще одним практичным решением являются фасады из материала Fenix. Он известен своей матовой поверхностью, устойчивостью к царапинам и меньшей заметностью отпечатков пальцев по сравнению со многими другими материалами. Именно поэтому такие фасады часто выбирают для современных кухонь, где важно совместить стильный вид и простоту ухода.

Какие кухонные фасады самые практичные: смотрите видео

Не теряют популярности и фасады с декором под натуральное дерево. Текстура древесины помогает скрывать мелкие загрязнения, пыль и незначительные царапины, поэтому такие поверхности дольше выглядят опрятно даже при активном использовании кухни. Помимо практичности, они придают интерьеру тепло и уют и легко сочетаются с большинством современных стилей.

Что обратить внимание перед заказом кухни?

Блогер отмечает, что практичность фасадов влияет не только на внешний вид кухни, но и на повседневный комфорт. По ее словам, светлые окрашенные поверхности, Fenix и отделка под дерево значительно легче чистить, а это помогает экономить время и даже сокращает расходы на специальные средства для ухода.

Именно поэтому при выборе кухни стоит ориентироваться не только на модные тенденции, но и на то, насколько легко мебель будет поддерживать в чистоте на протяжении многих лет.