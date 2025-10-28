Эксперты назвали 8 кухонных инструментов, которые стоит немедленно заменить

Не всякое кухонное орудие должно служить годами. Со временем они теряют эффективность и даже могут стать опасными.

Замена изношенных инструментов не только повышает безопасность и гигиену, но и делает приготовление пищи легче и приятнее, передает 24 Канал со ссылкой на Cnet.

Какое кухонное орудие нужно периодически менять?

Вот кухонные вещи, которые эксперты советуют заменить как можно скорее.

Пластиковые разделочные доски и приборы

Пластик не является защитой от бактерий, даже если вы часто моете его в посудомойке. Со временем на нем появляются глубокие царапины от ножа, которые трудно очистить и где скапливаются бактерии. Пластик постепенно разрушается от нагрева и постоянного использования, попадая в пищу в виде микропластика.

Чтобы избежать попадания микропластика в блюда, регулярно меняйте пластиковые доски. Сигналом к замене являются сильные царапины, пятна или деформация. То же самое касается других пластиковых кухонных предметов – обращайте внимание на изменение цвета, плавления или искривления.

Пластиковые контейнеры для хранения

Эксперт Сильвия Фонтейн советует отказаться от пластиковых контейнеров. Они подходят только для хранения в холодильнике, потому что нагрев в микроволновке может выделять химикаты в пищу. Лучше выбирать стеклянные контейнеры с бамбуковыми крышками.

Терки, ножи для чистки и микропланы

Металлические острые инструменты не выделяют микропластика и легко моются, но со временем тупеют. Если терка начинает мять продукты вместо того, чтобы их натирать – пришло время ее заменить.

Консервный нож

Консервный нож тупеет и может накапливать бактерии, особенно если его не мыть регулярно. Если на лезвии есть ржавчина, пришло время его заменить.

Открывалка для консервных банок / Фото Нельсон Агилар / CNET

Кухонные губки

Если губка пахнет, ее надо заменить. Губки способствуют росту вредных бактерий через влажную среду. Можно мыть губки в посудомойке с дезинфицирующим циклом. Если его нет – губки надо заменять регулярно.

Деревянные ложки и доски

Деревянные ложки и доски пористые, поэтому могут собирать бактерии и запахи. Если они имеют изношенный вид, неприятный запах или глубокие царапины, меняйте их примерно раз в год при частом использовании.

Антипригарные сковородки и кастрюли с антипригарным покрытием

Если антипригарное покрытие сковородки повреждено, оно может выделять микропластик и вредные вещества. Если сковородка поцарапана, покрытие осыпается или пища стала больше прилипать – время покупать новую. Обычно такие сковородки служат 3 – 5 лет.

Если ваша антипригарная сковорода имеет подобный вид, то самое время приобрести новую сковороду / Фото Дэвид Вотски / CNET

Силиконовые кухонные инструменты

Силикон используется для лопаток, перчаток, ковриков и форм для выпекания. При высокой температуре дешевый силикон может выделять химикаты. Эксперты советуют заменять силиконовые инструменты на нержавеющую сталь или эмаль.

Было обнаружено, что резина и силикон, особенно дешевые, выделяют химические вещества в пищу / Фото M Kitchen / CNET

Какой высоты должны быть кухонные столешницы?

Приготовление пищи, мытье посуды и уборка – обязательные процессы на любой кухне. Но даже самая современная мебель может быть неудобной, если неправильно подобрана высота столешницы. Стандартная высота кухонной столешницы – 90 сантиметров, но она может не подходить людям разного роста. Дизайнер Анна Бойко (рост 177 сантиметров) рассказывает, что на стандартной кухне ей приходится сутулиться и даже упираться головой в верхние шкафы, что вызывает боль в спине. Чтобы подобрать комфортную высоту столешницы, можно воспользоваться простой формулой: рост поделить пополам и добавить 5 сантиметров. Также важно правильно расположить верхние шкафы: они должны висеть на 20 – 25 сантиметров выше роста человека, а их нижняя часть – на 45 – 60 сантиметров от столешницы.