Експерти назвали 8 кухонних інструментів, які варто негайно замінити

Не усяке кухоннне знаряддя має служити роками. Із часом вони втрачають ефективність і навіть можуть стати небезпечними.

Заміна зношених інструментів не лише підвищує безпеку та гігієну, а й робить приготування їжі легшим та приємнішим, передає 24 Канал із посиланням на Cnet.

Яке кухонне знаряддя потрібно періодично міняти?

Ось кухонні речі, які експерти радять замінити якомога швидше.

Пластикові обробні дошки та прилади

Пластик не є захистом від бактерій, навіть якщо ви часто миєте його в посудомийці. З часом на ньому з'являються глибокі подряпини від ножа, які важко очистити і де накопичуються бактерії. Пластик поступово руйнується від нагрівання та постійного використання, потрапляючи у їжу у вигляді мікропластику.

Щоб уникнути потрапляння мікропластику у страви, регулярно міняйте пластикові дошки. Сигналом до заміни є сильні подряпини, плями чи деформація. Те саме стосується інших пластикових кухонних предметів – звертайте увагу на зміну кольору, плавлення або викривлення.

Пластикові контейнери для зберігання

Експертка Сільвія Фонтейн радить відмовитися від пластикових контейнерів. Вони підходять лише для зберігання в холодильнику, бо нагрівання у мікрохвильовці може виділяти хімікати у їжу. Краще обирати скляні контейнери з бамбуковими кришками.

Терки, ножі для чищення та мікроплани

Металеві гострі інструменти не виділяють мікропластику і легко миються, але з часом тупіють. Якщо терка починає м'яти продукти замість того, щоб їх натирати – настав час її замінити.

Консервний ніж

Консервний ніж тупіє та може накопичувати бактерії, особливо якщо його не мити регулярно. Якщо на лезі є іржа, настав час його замінити.

Відкривачка для консервних банок / Фото Нельсон Агілар / CNET

Кухонні губки

Якщо губка пахне, її треба замінити. Губки сприяють росту шкідливих бактерій через вологе середовище. Можна мити губки в посудомийці з дезінфікуючим циклом. Якщо його немає – губки треба замінювати регулярно.

Дерев'яні ложки та дошки

Дерев'яні ложки та дошки пористі, тому можуть збирати бактерії та запахи. Якщо вони мають зношений вигляд, неприємний запах або глибокі подряпини, міняйте їх приблизно раз на рік при частому використанні.

Антипригарні сковорідки та каструлі

Якщо антипригарне покриття сковорідки пошкоджене, воно може виділяти мікропластик та шкідливі речовини. Якщо сковорідка подряпана, покриття обсипається або їжа стала більше прилипати – час купувати нову. Зазвичай такі сковорідки служать 3 – 5 років.

Якщо ваша антипригарна сковорода має подібний вигляд, то саме час придбати нову сковороду / Фото Девід Вотскі / CNET

Силіконові кухонні інструменти

Силікон використовується для лопаток, рукавичок, килимків і форм для випікання. При високій температурі дешевий силікон може виділяти хімікати. Експерти радять замінювати силіконові інструменти на нержавіючу сталь або емаль.

Було виявлено, що гума та силікон, особливо дешеві, виділяють хімічні речовини в їжу / Фото M Kitchen / CNET

Якої висоти мають бути кухонні стільниці?

Приготування їжі, миття посуду та прибирання – обов'язкові процеси на будь-якій кухні. Але навіть найсучасніші меблі можуть бути незручними, якщо неправильно підібрана висота стільниці. Стандартна висота кухонної стільниці – 90 сантиметрів, але вона може не підходити людям різного зросту. Дизайнерка Анна Бойко (зріст 177 сантиметрів) розповідає, що на стандартній кухні їй доводиться сутулитися і навіть упиратися головою у верхні шафи, що викликає біль у спині. Щоб підібрати комфортну висоту стільниці, можна скористатися простою формулою: зріст поділити навпіл і додати 5 сантиметрів. Також важливо правильно розташувати верхні шафи: вони повинні висіти на 20 – 25 сантиметрів вище зросту людини, а їхня нижня частина – на 45 – 60 сантиметрів від стільниці.