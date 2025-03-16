Ба більше, через це можуть виникнути проблеми зі здоров'ям. Якої висоти повинна бути кухня – повідомляє 24 Канал з посиланням на @boiko.interior.design.

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Якою повинна бути висота кухні

Стандартна кухня має висоту стільниці 90 сантиметрів. Однак така висота може бути некомфортною для людей різного зросту.

Так, дизайнерка інтер'єру Анна Бойко повідомила, що має зріст 177 сантиметрів, але кухня стандартних розмірів їй незручна. Під час приготування їжі чи миття посуду жінка сутулиться і через це – з'являється біль у спині. Ба більше, щоб зменшити навантаження, дизайнерці доводиться головою впиратися у верхні шафи.

Анна Бойко пояснила, що дискомфорт виникає саме через неправильну висоту стільниці на кухні. Відтак, під час планування кухні слід враховувати зріст людини.

Чому кухня може бути незручною: дивіться відео

Так, щоб вивести ідеальну висоту стільниці для себе, варто дотримуватися наступної формули: зріст поділити навпіл та додати 5 до отриманого числа. У результаті вийде ідеальна висота кухні.



Ідеальна висота стільниці для людей різного зросту / Інфографіка @07sketches

Враховувати зростання необхідно і при розташуванні верхніх кухонних шаф. Так, вони повинні висіти не вище ніж на 20 – 25 сантиметрів за зріст людини. Нижня частина шафи має бути на висоті від 45 до 60 сантиметрів від робочої стільниці.

Раніше дизайнери поділилися порадами, як створити ідеальну кухню-вітальню. Так, під час планування варто врахувати 4 основних правила.