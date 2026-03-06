В какой цвет покрасить кухонные шкафы в 2026 году: названы 4 фаворита

Кухонные шкафы – это не просто место для хранения, они задают стиль и атмосферу всему помещению. От их цвета и дизайна зависит, насколько уютная и гармоничная кухня.

Дизайнеры назвали 4 основных цвета для кухонных шкафов в 2026 году. Они помогут сделать кухню стильной, современной и одновременно уютной. Об этом пишет The Spruce.

Какой цвет выбрать для кухонных шкафов в 2026 году?

Зеленые оттенки

В 2026 году зеленые шкафы – это не яркий изумруд или бирюза, а более естественные, оливковые тона. Они добавляют спокойствия и органичности кухне. Хорошо сочетаются с белыми, деревянными, латунными и каменными элементами. Темно-зеленые оттенки имеют роскошный и современный вид, и одновременно остаются "вечными".

Фото Ashley Montgomery Design

Грейдж и грибные оттенки

Если не хотите чисто белые шкафы, но боитесь ярких цветов, попробуйте нейтральные greige или грибные оттенки. Greige – это сочетание серого и бежевого. Теплый, мягкий и универсальный цвет. Грибной оттенок – немного темнее белого, но естественный и элегантный на вид. Оба цвета создают уютную и теплую атмосферу кухни.

Фото Pinterest

Терракота и розово-коричневый цвет

Теплые оттенки добавляют кухне характера. Мягкая терракота или розово-коричневый цвет естественные на вид и одновременно интересные. Хорошо сочетается с деревом или латунными деталями. Владельцы кухонь выбирают их, чтобы придать пространству индивидуальности, не делая его слишком ярким.

Фото Ashley Montgomery Design

Угольно-синие оттенки

Темные синие, почти черные, оттенки – это сочетание классики и современности: Они имеют стильный, но не кричащий вид. Хорошо работают со светлыми столешницами и металлическими элементами.

Фото Aidan Design / Robert Radifera

Какие тренды кухонных шкафов дизайнеры советуют избегать?

Как пишет Real Simpe, даже стильные на вид решения могут оказаться неудобными в быту. Эксперты предупреждают о таких трендах:

Закругленные шкафы красивые на вид. Впрочем, они предлагают меньше места для хранения. Нужно дополнительно пространство сбоку и спереди для открывания дверцы. Не подходит для маленьких кухонь.

Встроенные дверцы имеют изысканный вид. Впрочем, они дороже и вмещают меньше вещей. Требуют точной установки – любое смещение может привести к трению дверцы. Лучше подходят для ванной или гардероба, а не для кухни.

Шкафы с декоративными вырезами. Интересные на вид на вид. Но такой дизайн быстро надоедает. Исправить или изменить вырезы дорого.

Ручки в стиле "штифт". Модные и эстетические, но могут быть неудобными для открывания, особенно для людей с ограниченной моторикой.

