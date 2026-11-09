Красивое, более теплое на ощупь и простое в уходе: что выбрать вместо плитки

Мокрая обувь, песок и постоянное хождение – пол в коридоре ежедневно подвергается испытанию на прочность. Поэтому при ремонте важно подобрать покрытие, которое выдержит нагрузки и будет легко очищаться от грязи. Одним из вариантов является кварц-винил. Он может имитировать вид дерева или камня, оставаясь при этом практичным в уходе.

Издание Homes & Gardens также называет виниловую плитку удачным решением для прихожих и других зон с интенсивным движением.

Что такое кварц-виниловое покрытие?

Под этим названием продаются различные многослойные виниловые покрытия на основе ПВХ с минеральными наполнителями. Их состав и конструкция различаются, поэтому выбирать пол только по слову "кварц" на упаковке не стоит.

Например, производитель Karndean отмечает, что его виниловые покрытия содержат ПВХ, карбонат кальция и пигменты. Именно поэтому перед покупкой важно уточнить:

тип материала,

способ укладки,

условия эксплуатации конкретной коллекции.

Почему его выбирают для прихожей?

Одно из главных преимуществ – устойчивость к влаге. Для прихожей, куда приносят воду на обуви и мокрые зонты, это весомый аргумент. Вода может попасть под покрытие через незащищенные стыки или примыкания, поэтому качество укладки также имеет значение.



Виниловая плитка – удачное решение для прихожих / Фото "ОЛДИ"

Еще одно преимущество – разнообразие дизайнов. Можно выбрать имитацию дуба, камня или плитки и продолжить однородное покрытие из коридора в жилые комнаты. Винил также обычно кажется более теплым под ногами, чем керамика. Отдельные коллекции совместимы с теплым полом, но допустимые температуры нужно проверять в инструкции производителя.

Что может испортить такой пол?

Даже износостойкое покрытие не защищено от всех царапин.

Песок и мелкие камешки с улицы могут повредить поверхность, особенно если их регулярно втирать подошвами. Поэтому у входа стоит положить коврик, совместимый с винилом, а под ножки мебели – защитные накладки.

Тяжелые предметы лучше переносить, а не передвигать по полу. Для уборки обычно достаточно удалить пыль и использовать влажную швабру со средством, разрешенным для виниловых покрытий.

На что обратить внимание перед покупкой?

Прежде всего проверьте, рассчитана ли конкретная коллекция на интенсивное использование. Обратите внимание на класс применения, защитный слой, гарантийные условия и ограничения производителя. Не менее важна основа.

При клеевой укладке неровности могут проявиться на поверхности, а модели с замковым соединением также требуют соблюдения требований к ровности пола. Укладка поверх старого покрытия возможна только в том случае, если его состояние и конструкция соответствуют инструкции. Кварц-винил расширяет выбор для прихожей, но керамика и ламинат остаются конкурентоспособными материалами.