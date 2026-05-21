Забудьте о старых "стенках" и тумбах: где хранить вещи в 2026 году

Массивные шкафы вдоль всей стены, тяжелые тумбы под телевизор и громоздкие мебельные гарнитуры, которые еще недавно считались признаком "солидного" интерьера, стремительно теряют популярность. В 2026 году дизайн жилья движется в другую сторону – к легкости, открытому пространству и максимально продуманному хранению вещей.

Как отмечает Homes and Gardens, главный принцип прост: не больше мебели, а больше функциональности и воздуха в комнате.

Смотрите также Старомодные и "тяжелые": 5 цветов краски, которые не стоит использовать в кухне в 2026 году

Современные интерьеры все чаще строятся вокруг идеи "умного хранения", когда вещи есть, но их почти не видно. Вместо громоздких шкафов вдоль стен появляются модульные системы, встроенные ниши и трансформируемые конструкции. Такой подход позволяет даже небольшие квартиры визуально сделать просторнее, светлее и современнее – без дорогостоящего ремонта или перепланировки.

Что советуют дизайнеры взамен?

Открытые системы вместо тяжелых шкафов

Один из ключевых трендов – открытые модульные конструкции на легких каркасах. Это полки, рельсы и секции, которые можно менять в зависимости от потребностей: сегодня это домашний офис, завтра – библиотека, а затем – гардеробная система. Такие решения особенно популярны в скандинавских странах, где минимализм давно стал частью культуры жилья.

Их главное преимущество – отсутствие визуального "давления". Пространство не выглядит перегруженным, а комната кажется больше даже без изменений в планировке. Лучше всего такие системы работают в небольших квартирах, студиях и детских комнатах, где важно совместить функциональность и легкость.

Кухни без верхних шкафов

Отдельно меняется подход к кухонному пространству. В 2026 году дизайнеры все чаще отказываются от классических навесных шкафов, заменяя их открытыми стеллажами, нишами или скрытыми системами хранения. Такой формат делает кухню более "воздушной" и визуально менее загроможденной.

Впрочем, есть и важное условие – порядок. Открытые полки хорошо смотрятся лишь тогда, когда на них нет хаотичного нагромождения вещей. Именно поэтому минимализм здесь становится не только стилем, но и необходимостью.



Кухни без верхних шкафов выглядят стильно / Фото Pinterest

Мебель-трансформеры снова на пике

Из-за роста стоимости жилья компактные квартиры становятся нормой, а вместе с ними растет спрос на мебель-трансформеры. Кровати, прячущиеся в стену, раскладные столы, диваны со скрытыми ящиками и мобильные перегородки – все это снова возвращается в моду, но уже в более современном исполнении.

Такие решения особенно популярны в больших городах, где каждый квадратный метр имеет значение. Они позволяют "переключать" пространство под разные сценарии жизни – работу, отдых или прием гостей.



Мебель-трансформеры снова на пике / Фото Pinterest

В итоге главное направление 2026 года можно описать очень просто: меньше громоздкой мебели – больше пространства для жизни. Украинские интерьеры постепенно движутся к той же логике, что и мировые тренды:

функциональность,

минимализм,

гибкость.

И если раньше "стенка в гостиной" была символом достатка, то сегодня им становится совсем другое – ощущение пространства, света и свободы в собственном доме.

Как пишет Real Simple, дизайнеры все чаще возвращают в современные интерьеры кухонные кладовые. Они расширяют функциональность кухни, обеспечивая удобство хранения и быстрый доступ к продуктам. Открытые полки, контейнеры и органайзеры создают четкую структуру, благодаря которой все необходимое всегда под рукой.

Как скрыть кухонную технику?

Ранее мы писали, что шкафы для бытовой техники и отдельная мебель позволяют скрыть технику, сохраняя функциональность и добавляя эстетики кухни. А использование деревянных панелей и кладовки помогает создать целостную атмосферу, скрывая элементы и обеспечивая дополнительное пространство.