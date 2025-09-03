Душистая лаванда радует глаз своей изысканной красотой. Впрочем, это растение не только привлекательно, оно обладает рядом полезных свойств.

В сети нередко можно встретить информацию, что лаванда защищает дом от вредителей. Правда это или миф в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказала фермер и основательница бренда lavandAnna Анна Збинская.

Действительно ли лаванда отгоняет насекомых?

По словам фермера, лаванду действительно не любят насекомые. Особенно к ней "неприязненно" относятся моль, мухи и комары. Насекомые будут скорее избегать куст лаванды во дворе, чем притягиваться. Аромат этого растения дома тоже будет их отгонять.

В то же время лаванду нельзя назвать панацеей от всех вредителей. К примеру, колорадские жуки так же любят наведываться к ней, как и к другим цветам.

Анна Збинская отмечает, что лаванда имеет много полезных свойств. Она успокаивает, укрепляет иммунитет, помогает заживлять раны и действует как антисептик.

Продукция из лаванды применяют в ароматерапии и для ухода за кожей. Еще один полезный продукт – лавандовый гидролат. Его используют как натуральный тоник для лица и волос или как термальную воду.

Как долго цветет лаванда?

Лаванда цветет около четырех недель, если высадить ее на солнечном месте.

Чтобы она цвела дольше, можно подкармливать растение азотными удобрениями. Чтобы лаванда цвела дважды за сезон – летом и осенью – цветы стоит срезать раньше, примерно на второй неделе после начала цветения. Это стимулирует повторное цветение, которое обычно появляется в сентябре – октябре и держится до морозов.