Всегда будет комфортно: как сделать лежак для домашнего любимца за минуту

Чтобы не покупать лежак для своего кота или собаки, его можно сделать только из одной вещи, которая есть в каждом доме. Для этого понадобится всего минута свободного времени.

Как сделать лежак для домашнего любимца своими руками – сообщает 24 Канал.

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Лежак для пушистика из пледа

Обычный плед можно превратить в удобный лежак для кота или собаки. Для этого не понадобятся ни дополнительные материалы, ни умение шить. Только минута свободного времени и плед.

Так, чтобы сделать лежак, нужно сложить плед пополам. Затем стоит скрутить плед "рулетиком" до половины, а после – сложить, как показано на видео. Главное – не делать "рулетик" слишком тугим, ведь тогда не получится соединить концы лежанки.

Как сделать лежак из пледа: смотрите видео

К слову, такая лежанка действительно держится и не распадается. Кроме того, такую "лежанку" можно положить и на кровати, и на диван, и на шкаф. Особенно четверолапый друг будет радоваться, если сделать лежак из любимого пледа.

Лежак для животных из пледа: смотрите видео

Конечно, такой лежак окажется слишком маленьким для больших собак, однако для котов и маленьких или средних собак – такая лежанка будет настоящей радостью.