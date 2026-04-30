Люди отказываются от туалетной бумаги: новый способ гигиены стремительно захватывает мир

В мире все чаще отказываются от привычной туалетной бумаги – ему на смену приходят современные технологии, которые обеспечивают более высокий уровень гигиены.

О новом тренде сообщает издание Infobae.

Чем заменяют туалетную бумагу?

Наиболее популярной альтернативой становятся биде и так называемые "умные" туалеты. Особенно распространены они в странах Азии, в частности в Японии, где такие устройства давно стали стандартом. В то же время технология активно распространяется и в Европе и Латинской Америке.

Современные унитазы сочетают сразу несколько функций: кроме обычного использования, они оснащены системой подмывания водой, что считается более гигиеничным, чем бумага или салфетки. Пользователи могут самостоятельно настраивать:

температуру,

силу и направление струи.

Некоторые модели имеют функцию сушки теплым воздухом, подогрев сиденья, автоматическое открывание крышки и даже системы ультрафиолетовой стерилизации для борьбы с бактериями.



В чем преимущества нового подхода?

По словам Indian Defence Review, использование биде и "умных" туалетов позволяет значительно сократить потребление туалетной бумаги и влажных салфеток. Последние, в отличие от бумаги, не растворяются в воде и часто вызывают засорение канализации.

Интересно! Ранее мы писали, что во многих странах бросание туалетной бумаги и салфеток в унитаз является табу из-за непригодности коммунальных систем к большим объемам отходов. В Украине безопасность зависит от типа канализации: в новых домах это безопасно, тогда как в старых – рискованно.

Несмотря на то, что такие системы действительно могут увеличивать потребление воды в быту, их общее экологическое воздействие часто оценивают как более сбалансированное. Это объясняется тем, что они существенно уменьшают потребность в туалетной бумаге, производство которой требует больших объемов древесины, энергии и химической обработки. В результате уменьшается нагрузка на окружающую среду:

меньше вырубаются леса,

сокращается количество промышленных отходов,

снижается углеродный след.

Кроме экологического аспекта, важным является и вопрос гигиены и комфорта. Водное очищение считается более деликатным способом ухода, поскольку оно не раздражает кожу так, как это может происходить при использовании бумаги, особенно у людей с повышенной чувствительностью или определенными дерматологическими проблемами.

Как мы видим, мир постепенно переходит к более технологичным и экологичным решениям даже в бытовых вещах. И хотя полностью отказаться от туалетной бумаги готовы не все, тенденция уже очевидна: будущее гигиены – за водой и "умными" технологиями.