Покраска дома – это надежный способ добавить шарма, подчеркнуть архитектуру и дополнить ландшафт. Однако это не то обновление, которое хочется регулярно повторять.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, именно поэтому стоит убедиться, что выбранная палитра будет актуальной надолго. Какие же оттенки стоит рассмотреть именно для дачного дома, окруженного природой, рассказываем далее.

Какие цвета подходят для домов, окруженных природой?

Кремово-белый и приглушенный сливовый

Сочетание натуральных цветов является лучшим решением. Так, теплый, кремово-белый, который добавляет света, хорошо дополняет насыщенный, приглушенный коричнево-сливовый оттенок. Такая комбинация прекрасно работает не только снаружи помещения, но и внутри.

Темно-зеленый и грязно-белый

Насыщенный темно-зеленый цвет будет сочетать дом с окружающей средой, создавая фон, который прекрасно дополнит грязно-белый оттенок. Он создаст достаточно тепла, не перегружая нейтральную палитру.

Оливковый и бордовый

Теплые, землистые оттенки – это еще один удачный выбор для дачи. Сочетание оливкового и бордового в дизайне жилья создаст одновременно насыщенный вид, но одновременно сохранит естественность среды.

Цвет дома должен дополнять среду вокруг / Фото Freepik

Насыщенный синий

Если дом преимущественно используется зимой, то удачным выбором будет насыщенный синий цвет. Этот оттенок особенно удачно будет смотреться на фоне заснеженной природы, но также сохранит свой шарм и в другое время года.

Коричневый

Кроме глубоких зеленых и насыщенных синих оттенков, теплые коричневые тона также удачно срабатывают. Они создают атмосферу уюта и вместе с этим сочетаются с многообразием природных цветов.

Какие цвета не стоит выбирать для покраски дома?

Покраска дома – это чувствительный процесс, в котором легко ошибиться и получить совсем не тот результат, к которому стремились.

К примеру, дом легко может выглядеть старомодным, если выбрать неудачный вариант краски для фасада.

Чтобы избежать этого, желательно отдавать предпочтение классическим цветовым палитрам и тестировать образцы.