Поэтому, как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, очень важно выбрать такой цвет, который не только подчеркнет красоту дома сейчас, но и будет оставаться актуальным еще много лет. От какого оттенка взамен лучше отказаться, рассказываем далее.

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Какой цвет не стоит выбирать для фасада жилья?

По словам дизайнеров, один из худших вариантов для окрашивания наружных стен – желтый цвет. Он может выглядеть ярко и привлекательно в теории, но на практике часто создает эффект устаревшего дома. Кроме того, такие оттенки делают жилье менее привлекательным для покупателей.

Еще одна сложность – сложность с точным оттенком. Желтый может легко соскользнуть в слишком яркий или слишком тусклый оттенок, иметь непонятный подтон и искажать внешний вид дома.

Даже при выборе нейтрального бежевого цвета дизайнеры советуют избегать желтых подтонов – они также добавляют экстерьеру ощущение усталости и старения.

Не все оттенки краски подойдут для домов / Фото Freepik

Как выбрать удачный цвет краски для фасада?

Не повторяйте цвета соседей. Если рядом с вами уже стоит дом такого же цвета, лучше выбрать другой оттенок, чтобы дом выглядел самобытно и не сливался с окружением.

Учитывайте архитектуру дома. Дизайнеры советуют ориентироваться на классические цветовые палитры, которые соответствуют стилю вашего дома – это сделает вид дома более элегантным и долговечным.

Избегайте слишком смелых цветов. Яркие оттенки лучше оставить для деталей – например, входной двери или аксессуаров. Стены же лучше красить в спокойные, природные цвета.

Тестируйте образцы краски. Обязательно проверяйте краску на небольшом участке стены, наблюдайте за цветом в разное время суток. Это поможет избежать неприятных сюрпризов после полного окрашивания.

Кстати, покраска – не единственный способ улучшить свое жилье. В 2025 году есть 5 главных трендов, которые помогут обновить внешний вид дома.