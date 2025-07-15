Тому, як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, дуже важливо обрати такий колір, який не тільки підкреслить красу будинку зараз, а й залишатиметься актуальним ще багато років. Від якого відтінку натомість краще відмовитись, розповідаємо далі.

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Який колір не варто обирати для фасаду житла?

За словами дизайнерів, один із найгірших варіантів для фарбування зовнішніх стін – жовтий колір. Він може виглядати яскраво і привабливо у теорії, але на практиці часто створює ефект застарілого будинку. Крім того, такі відтінки роблять житло менш привабливим для покупців.

Ще одна складність – складність з точним відтінком. Жовтий може легко зіслизнути у занадто яскравий або занадто тьмяний відтінок, мати незрозумілий підтон і спотворювати зовнішній вигляд будинку.

Навіть при виборі нейтрального бежевого кольору дизайнери радять уникати жовтих підтонів – вони також додають екстер’єру відчуття втомленості й старіння.

Не всі відтінки фарби підійдуть для будинків / Фото Freepik

Як обрати вдалий колір фарби для фасаду?

Не повторюйте кольори сусідів. Якщо поруч з вами вже стоїть будинок такого самого кольору, краще обрати інший відтінок, щоб будинок виглядав самобутньо й не зливався з оточенням.

Зважайте на архітектуру будинку. Дизайнери радять орієнтуватися на класичні колірні палітри, які відповідають стилю вашої оселі – це зробить вигляд будинку більш елегантним і довговічним.

Уникайте надто сміливих кольорів. Яскраві відтінки краще залишити для деталей – наприклад, вхідних дверей або аксесуарів. Стіни ж краще фарбувати в спокійні, природні кольори.

Тестуйте зразки фарби. Обов’язково перевіряйте фарбу на невеликій ділянці стіни, спостерігайте за кольором у різний час доби. Це допоможе уникнути неприємних сюрпризів після повного фарбування.

До речі, фарбування – не єдиний спосіб покращити своє житло. У 2025 році є 5 головних трендів, які допоможуть оновити зовнішній вигляд будинку.