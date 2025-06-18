Как пишет 24 Канал со ссылкой на Bob Vila, в 2025 году тенденции во внешнем оформлении недвижимости предпочитают не только эстетике, но и функциональности, устойчивому развитию и индивидуальному стилю. Какие актуальные идеи стоит учесть для улучшения вида дома уже в этом году, рассказываем далее.

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Яркие цвета

На смену сдержанным серым и бежевым приходят насыщенные, глубокие тона. В 2025 году эксперты рекомендуют обратить внимание на угольные, терракотовые, темно-зеленые и синие оттенки. Именно они могут придать фасаду глубины и подчеркнуть архитектурные детали.

Эффектно выглядит сочетание основного смелого цвета с теплыми акцентами – например, белыми ставнями или деревянными дверями.

В ландшафте также актуальны яркие оттенки – в частности бирюзовый, который вызывает ассоциации с небом и морем.

Художественное озеленение

Классические дорожки и патио теперь становятся полем для творчества. Современные владельцы домов все чаще создают индивидуальные ландшафтные решения из различных материалов – камня, кирпича, дерева и гравия. Сочетание текстур и цветов придает пространству визуального интереса, одновременно оставаясь практичным.

Также растет популярность уникальных подъездных путей: вместо однотонного бетона используют узорчатую брусчатку или проницаемые материалы, которые также способствуют экологическому водоотводу.

Живые стены и заборы

Природные ограждения – еще один тренд, который сочетает красоту и пользу. Живые заборы и вертикальные стены из растений добавляют приватности, одновременно украшая пространство и способствуя экологичности. Они идеальны для домов с небольшим участком, ведь позволяют разместить зелень вертикально.

Озеленение становится важной частью помещения / Фото Pexels

В 2025 году все больше людей отдают предпочтение именно таким решениям – они не только удобны, но и отвечают потребности в естественной и устойчивой среде.

Ландшафт как пространство для жизни

Все большее распространение получает концепция "обжитого" сада – не слишком ухоженного, но наполненного жизнью. Это тренд о возвращении к природе: использование местных растений, минимальное вмешательство в рост зелени, экологический подход к уходу. Важно не создавать идеально подстриженный газон, а дать возможность саду раскрываться естественно.

Такой подход способствует биоразнообразию, снижает затраты на уход и делает ландшафт привлекательным для тех, кто ищет единства с природой.

Выразительные входные двери

Центральный элемент фасада – это входные двери, и в 2025 году они снова выходят на передний план. Модные цвета – ярко-красный, насыщенный синий, глубокий зеленый, желтый.

Стоит также обратить внимание на материалы: натуральное дерево, переработанное дерево, металлические акценты, стекло различных фактур.

Кроме того, следует рассмотреть оригинальную фурнитуру: ручки, молотки, элементы декора, которые помогают создать первое впечатление еще до того, как гость войдет в дом.

К слову, лето – отличное время для того, чтобы улучшить помещение без лишних затрат.