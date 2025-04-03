Как пишет 24 Канал со ссылкой на Sample Board, даже если вы живете в старом доме, есть множество способов сделать его более экологичным. Несколько полезных советов, которые помогут вам создать зеленый дом, рассказываем далее.

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Используйте экологически чистые продукты и краски

При обновлении интерьера выбирайте краски на растительной основе или органические краски с низким уровнем летучих веществ. Они не только уменьшают токсическую нагрузку, но и способствуют улучшению качества воздуха в помещении.

Выбирайте старую мебель

Вместо того, чтобы покупать новую мебель, обратите внимание на старую, качественные изделия. Они имеют более долгий срок службы и часто являются более прочными. Реставрация такой мебели не только сохранит ресурсы, но и придаст вашему дому уникальный стиль.

Покупайте энергоэффективную технику

Старые приборы потребляют больше энергии, поэтому при их замене стоит выбирать энергоэффективные модели. Например, стиральные машины с фронтальной загрузкой используют меньше воды, а энергоэффективные холодильники сокращают расходы электроэнергии.

Установите стеклопакеты

Современные окна со стеклопакетами уменьшают теплопотери и помогают экономить на отоплении. Это особенно актуально для холодных регионов. Сочетание остекления с навесами на северных сторонах дома поможет сохранять тепло зимой и защищать от солнца летом.

Используйте ламбрекены

Ламбрекены на окнах и специальные уплотнители на дверях помогут уменьшить потери тепла. Также стоит выбирать натуральные ткани для штор и обивки мебели – лен, шерсть или хлопок.

Маленькие изменения могут сделать жилье более экологичным / Фото Freepik

Установите энергосберегающее освещение

Для освещения следует использовать LED-лампы или компактные люминесцентные лампочки, которые потребляют значительно меньше электроэнергии.

Используйте солнечную энергию

Установка солнечных панелей – отличный способ уменьшить выбросы CO2 и экономить на счетах за электроэнергию. Это долгосрочная инвестиция в экологическое будущее.

Выращивайте собственные овощи и травы

Создание маленького огорода или использование горшечных растений поможет вам иметь свежие продукты и улучшить качество воздуха в доме. Кроме того, выращивание собственных овощей – это полезное хобби.

Выбирайте экологические напольные покрытия

При замене напольного покрытия обратите внимание на натуральные материалы: пробку, морскую траву, сизаль или древесину. Избегайте материалов на основе нефти, таких как нейлон или полиэстер.

Экономьте воду

Установка резервуаров для сбора дождевой воды, использование ее воды для полива сада и установка душевых леек с низким потоком помогут значительно сократить потребление воды.

Выбирайте экологические обои

Избегайте обоев на основе ПВХ, поскольку при их производстве образуются вредные вещества. Выбирайте бумажные или текстильные обои с натуральными красителями.

К слову, некоторые обновления жилья являются не просто экологическими, но и также имеют высокую рентабельность и повышают его стоимость при перепродаже.