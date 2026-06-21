Забудьте о бежевой плитке: какие цвета идеально подходят для ванной с точки зрения фэн-шуй

Ванная комната в фэн-шуй считается пространством, где особенно активно циркулирует энергия воды. Именно поэтому выбор цветовой гаммы играет важную роль: правильные оттенки помогают создать баланс, ощущение чистоты, спокойствия и гармонии, тогда как неудачные – могут нарушать энергетическое равновесие пространства.

Как пишет The Spruce, в фэн-шуй нет универсально "правильных" или "неправильных" цветов для ванной комнаты.

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Выбор в значительной степени зависит от индивидуальных потребностей человека, расположения помещения и того, какую энергию хочется усилить в жизни. Специалисты по фэн-шуй обычно учитывают не только интерьер, но и общий баланс энергий в доме. В то же время важную роль играют личные предпочтения – цвет должен вызывать положительные эмоции и ощущение комфорта.

Какие цвета выбрать для ванной комнаты?

Белый цвет – символ чистоты и ясности

Чаще всего в качестве универсального решения для ванной комнаты называют белый цвет. Он ассоциируется с чистотой, свежестью и обновлением – именно теми состояниями, которые традиционно связаны с функцией ванной комнаты.

Белый также создает нейтральный фон, который помогает успокоиться и "очистить" не только пространство, но и эмоциональное состояние. Однако эксперты отмечают, что чрезмерная стерильность может подходить не всем, поэтому белый часто сочетают с другими оттенками.



Белый цвет в ванной комнате / Фото Pinterest

Синий цвет – спокойствие и баланс водной стихии

В фэн-шуй синий цвет связывают со стихией воды, которая естественным образом доминирует в ванной комнате. Он способствует ощущению спокойствия, расслабления и восстановления сил. Также синий часто используют для уравновешивания энергии, которая "теряется" из-за постоянного оттока воды в канализацию. В сочетании с другими природными элементами он помогает создать более гармоничное пространство.



Синий цвет в ванной придаёт спокойствие / Фото Pinterest

Зелёный цвет – энергия роста и восстановления

Зелёный в фэн-шуй символизирует стихию дерева, которая взаимодействует с водой и поддерживает её энергию. Именно поэтому этот цвет также часто рекомендуют для ванной комнаты. Он ассоциируется с природой, обновлением и внутренним балансом. Светлые оттенки зеленого способствуют расслаблению, тогда как насыщенные – придают интерьеру энергии и свежести.

Зеленый цвет уравновешивает ванную / Фото Pinterest

Несмотря на все рекомендации, эксперты подчеркивают: главное правило фэн-шуй – это гармония человека с пространством. Цвет ванной комнаты должен не только соответствовать теории, но и вызывать личное ощущение уюта. Именно поэтому лучшим решением считается не слепое следование правилам, а выбор оттенков, которые создают комфортную атмосферу и поддерживают внутренний баланс жильцов дома.