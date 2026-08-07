5 ошибок в оформлении, из-за которых маленькая комната кажется еще меньше

Обустроить маленькую комнату непросто. Неудачно подобранная мебель или избыточное количество декора могут быстро перегрузить пространство.

Дизайнеры назвали распространенные ошибки, которых следует избегать при обустройстве небольшого помещения, пишет Better Homes and Gardens.

Как не стоит оформлять маленькую комнату?

Вся мебель должна быть одинаково маленького размера

Одна из самых распространенных ошибок – попытка обустроить маленькую комнату исключительно компактной мебелью. На первый взгляд может показаться логичным, что небольшая комната требует только маленьких предметов.

Однако чрезмерное количество компактной мебели может привести к обратному результату. Если диван, кресла, столики и другие предметы примерно одинакового размера, интерьер может казаться плоским и перегруженным.

Лучше сочетать мебель разного масштаба. Например, основным элементом может стать полноразмерный диван, а дополнить его можно более легкими креслами или небольшими пуфами. Такой подход создает ощущение баланса и придает комнате объем.

Слишком большая и массивная мебель

Противоположная ошибка – выбор предметов, которые для конкретной комнаты оказываются слишком большими. Массивный диван, громоздкое кресло или тяжелый комод могут занять значительную часть площади и визуально сузить помещение.

Дизайнер Алекс Тис советует для небольших комнат выбирать мебель, выглядящую более легкой. Особенно хорошо смотрятся предметы, под которыми остается свободное пространство. Например, диван или кресло на ножках позволяют видеть пол, поэтому комната кажется более просторной.

Для маленьких комнат следует выбирать многофункциональную мебель / Фото David A Land

Неэффективное использование пространства

В маленькой комнате каждый сантиметр имеет значение. Если мебель выполняет только одну функцию, а часть пространства остается неиспользованной, помещение быстро загромождается.

Отсутствие продуманных мест для хранения часто приводит к беспорядку. Вещи остаются на столах, полу и других поверхностях, поэтому комната кажется еще меньше. Поэтому для небольших помещений стоит выбирать многофункциональную мебель. Например, один стол может использоваться как журнальный столик, место для работы или приема пищи.

Слишком много картин и декора

Еще одна ошибка – пытаться украсить каждую стену и каждую свободную поверхность. Большое количество картин, ваз, статуэток, подушек и других декоративных предметов может создать ощущение беспорядка. Для маленьких комнат лучше придерживаться принципа "меньше, но лучше".

Слишком темные цвета

Темные оттенки также могут визуально уменьшить небольшую комнату. Большое количество темных цветов поглощает свет, поэтому помещение может казаться мрачным и замкнутым.

Для небольших помещений дизайнеры советуют использовать более светлые оттенки. Белый, кремовый, бежевый, светло-серый и другие нейтральные цвета лучше отражают свет и помогают создать ощущение открытого пространства.