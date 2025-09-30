Марго Робби поделилась, какое необычное хобби имела раньше. Также актриса рассказала, из-за какой неприятной ситуации она покинула свое увлечение.

Еще в 2016 году Марго Робби рассказала Джимми Фэллону в эфире "Вечернего шоу" о своем новом хобби, передает 24 Канал со ссылкой на Buzzfeed.

Какое хобби было у Марго Робби, и почему она его покинула?

Актриса рассказала, что на день рождения друзья подарили ей тату-аппарат. С тех пор она начала проводить с ним "эксперименты" на актерах и съемочной группе "Отряда самоубийц".

К сожалению, "карьера" Робби как тату-мастера завершилась в 2020 году после визита на свадьбу подруги. Во время вечеринки, навеселе, Марго набила татуировку подружке невесты на спине. В результате на самой церемонии и в платье с открытой спиной свидетельница красовалась с покрасневшей и зажившей татуировкой. Мягко говоря, маме свидетельницы невесты это очень не понравилось. Поэтому Марго решила отложить тату-аппарат.

Марго Робби также имеет другое хобби – квиллинг. Это вид декоративно-прикладного искусства, в котором полоски бумаги скручивают, формируют и наклеивают в различные узоры или композиции. Часто его используют для создания объемных открыток, картин, украшений. Это хобби актрисы очень помогло ей во время съемок фильма "Мария Королева Шотландии".

Как пишет Musixhub, среди других увлечений актрисы:

любительский хоккей;

серфинг;

чтение и участие в книжном клубе;

фермерство;

Beer pong – популярная игра, в которой игроки бросают маленькие мячики для пинг-понга в пластиковые стаканчики с пивом, расставленные на столе соперника. Если мяч попадает, соперник выпивает содержимое стаканчика.

Какое опасное хобби имеет Анджелина Джоли?

У Анджелины Джоли тоже имеет необычное хобби. С детства актриса коллекционировала оружие, а позже увлеклась бросанием ножей. Кроме того, голливудская звезда любит управлять самолетом.