Марго Роббі поділилася, яке незвичне хобі мала раніше. Також акторка розповіла, через яку неприємну ситуацію вона покинула своє захоплення.

Ще у 2016 році Марго Роббі розповіла Джиммі Феллону в ефірі "Вечірнього шоу" про своє нове хобі, передає 24 Канал із посиланням на Buzzfeed.

Яке хобі мала Марго Роббі, і чому вона його покинула?

Акторка розповіла, що на день народження друзі подарували їй тату-апарат. З того часу вона почала проводити з ним "експерименти" на акторах та знімальній групі "Загону самогубців".

На жаль, "кар'єра" Роббі як тату-майстрині завершилася у 2020 році після візиту на весілля подруги. Під час вечірки, напідпитку, Марго набила татуювання дружці нареченої на спині. У результаті на самій церемонії та в сукні з відкритою спиною дружка красувалася з почервонілим і загоєним татуюванням. М'яко кажучи, мамі дружки нареченої це дуже не сподобалося. Тож Марго вирішила відкласти тату-апарат.

Марго Роббі також має інше хобі – квілінг. Це вид декоративно-прикладного мистецтва, у якому смужки паперу скручують, формують і наклеюють у різні візерунки чи композиції. Часто його використовують для створення об'ємних листівок, картин, прикрас. Це хобі акторки дуже допомогло їй під час зйомок фільму "Марія Королева Шотландії".

Як пише Musixhub, серед інших захоплень акторки:

аматорський хокей;

серфінг;

читання та участь у книжковому клубі;

фермерство;

Beer pong – популярна гра, у якій гравці кидають маленькі м'ячики для пінг-понгу у пластикові стаканчики з пивом, розставлені на столі суперника. Якщо м'яч потрапляє, суперник випиває вміст стаканчика.

